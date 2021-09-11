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Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР
Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР - РИА Новости, 11.09.2021
Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР
Двое жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где взорвался газ, отправятся в пункт временного размещения, остальные будут... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:31
2021-09-11T06:47
происшествия
елецкий район
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Двое жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где взорвался газ, отправятся в пункт временного размещения, остальные будут находиться у родственников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Под завалами продолжаются поиски пенсионера.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, обратившихся туда людей предполагалось отправить в село Аргамач-Пальна."Только два человека изъявили желание уехать в пункт временного размещения, остальные у родственников", - сказал собеседник агентства.По его словам, в доме прописаны 47 человек.
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происшествия, елецкий район, взрыв газа в жилом доме под ельцом
06:31 11.09.2021 (обновлено: 06:47 11.09.2021)
 
Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР

Двух жильцов дома под Ельцом , где взорвался газ, отправили в пункт временного размещения

© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой областиНа месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Двое жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где взорвался газ, отправятся в пункт временного размещения, остальные будут находиться у родственников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Под завалами продолжаются поиски пенсионера.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, обратившихся туда людей предполагалось отправить в село Аргамач-Пальна.
"Только два человека изъявили желание уехать в пункт временного размещения, остальные у родственников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в доме прописаны 47 человек.
Автомашина МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
04:55
Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
 
ПроисшествияЕлецкий районВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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