https://ria.ru/20210911/punkt-1749625066.html

Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР

Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР - РИА Новости, 11.09.2021

Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР

Двое жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где взорвался газ, отправятся в пункт временного размещения, остальные будут... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T06:31

2021-09-11T06:31

2021-09-11T06:47

происшествия

елецкий район

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Двое жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где взорвался газ, отправятся в пункт временного размещения, остальные будут находиться у родственников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Под завалами продолжаются поиски пенсионера.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, обратившихся туда людей предполагалось отправить в село Аргамач-Пальна."Только два человека изъявили желание уехать в пункт временного размещения, остальные у родственников", - сказал собеседник агентства.По его словам, в доме прописаны 47 человек.

https://ria.ru/20210911/pomosch-1749622774.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елецкий район, взрыв газа в жилом доме под ельцом