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Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах - РИА Новости, 11.09.2021
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
ГИБДД проведет в эти выходные масштабный рейд в ряде регионов страны. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:52
2021-09-11T15:52
2021-09-11T18:11
авто
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ГИБДД проведет в эти выходные масштабный рейд в ряде регионов страны.Инспекторы намерены останавливать как можно больше машин. Будут выявлять нетрезвых водителей."Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте инспекции.Также сотрудники ГИБДД намерены пресекать и другие нарушения. В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий.Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. В некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.
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авто, россия
15:52 11.09.2021 (обновлено: 18:11 11.09.2021)
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
ГИБДД предупредила российских водителей о начале "сплошных проверок" на дорогах
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ГИБДД проведет в эти выходные масштабный рейд в ряде регионов страны.
Инспекторы намерены останавливать как можно больше машин. Будут выявлять нетрезвых водителей.
"Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте
инспекции.
Также сотрудники ГИБДД намерены пресекать и другие нарушения. В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий.
Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. В некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.