https://ria.ru/20210911/proverki-1749669291.html

Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах - РИА Новости, 11.09.2021

Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

ГИБДД проведет в эти выходные масштабный рейд в ряде регионов страны. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:52

2021-09-11T15:52

2021-09-11T18:11

авто

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ГИБДД проведет в эти выходные масштабный рейд в ряде регионов страны.Инспекторы намерены останавливать как можно больше машин. Будут выявлять нетрезвых водителей."Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте инспекции.Также сотрудники ГИБДД намерены пресекать и другие нарушения. В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий.Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. В некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.

https://ria.ru/20210905/shtraf-1748748806.html

россия

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2021

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авто, россия