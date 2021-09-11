https://ria.ru/20210911/proverka-1749627844.html

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме под Ельцом

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме под Ельцом

Прокуратура объявила о проверке по факту взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T07:50

2021-09-11T07:50

2021-09-11T07:50

происшествия

елецкий район

липецкая область

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура объявила о проверке по факту взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами."Прокуратура области организовала проверку по факту взрыва в жилом доме в поселке Солидарность. В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры.Также прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего дома и ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/delo-1749624288.html

https://ria.ru/20210911/bolnitsa-1749627414.html

елецкий район

липецкая область

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происшествия, елецкий район, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом