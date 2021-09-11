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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/protesty-1749667609.html
В Вене начались протесты против ограничительных мер из-за коронавируса
В Вене начались протесты против ограничительных мер из-за коронавируса - РИА Новости, 11.09.2021
В Вене начались протесты против ограничительных мер из-за коронавируса
Противники ограничительных мер по коронавирусу вышли на улицы Вены на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:42
2021-09-11T15:42
распространение коронавируса
в мире
австрия
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Противники ограничительных мер по коронавирусу вышли на улицы Вены на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.Анонсировалось несколько небольших демонстраций, организаторы сообщили о нескольких сотнях участников. Одна из групп начала движение от главного вокзала и дошла церкви Карлскирхе в центре австрийской столицы.По данным полиции, к настоящему моменту на протесты в городе вышли около одной тысячи человек. О беспорядках не сообщалось.Противники антикоронавирусных мер вновь решили выйти на улицы после того, как правительство Австрии в среду представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом, предусматривающий ограничения прежде всего для непривитых граждан. Новые ограничения будут вводиться по мере загрузки отделений интенсивной терапии в больницах.Так, с 15 сентября, когда загрузка интенсивной терапии должна достичь 10%, в Австрии снова будет необходимо носить маску типа FFP2 во всех предписанных местах. Спустя неделю после достижения уровня загрузки интенсивной терапии на 15% (300 коек) ночные заведения и мероприятия без предписанных сидячих мест с более чем 500 участниками можно будет посещать только привитым и переболевшим.При загрузке интенсивной терапии на 20% (400 коек) протестированные могут предъявлять только ПЦР-тест, тест на антиген к коронавирусу действовать не будет, при 25%-ой загрузке реанимации ходить в кафе можно будет только полностью привитым и переболевшим.К настоящему моменту в Австрии привито около 70% населения.
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РИА Новости
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в мире, австрия, коронавирус covid-19
15:42 11.09.2021
 
В Вене начались протесты против ограничительных мер из-за коронавируса

В Вене начались демонстрации против ограничительных мер из-за коронавируса

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Противники ограничительных мер по коронавирусу вышли на улицы Вены на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Анонсировалось несколько небольших демонстраций, организаторы сообщили о нескольких сотнях участников. Одна из групп начала движение от главного вокзала и дошла церкви Карлскирхе в центре австрийской столицы.
По данным полиции, к настоящему моменту на протесты в городе вышли около одной тысячи человек. О беспорядках не сообщалось.
Противники антикоронавирусных мер вновь решили выйти на улицы после того, как правительство Австрии в среду представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом, предусматривающий ограничения прежде всего для непривитых граждан. Новые ограничения будут вводиться по мере загрузки отделений интенсивной терапии в больницах.
Так, с 15 сентября, когда загрузка интенсивной терапии должна достичь 10%, в Австрии снова будет необходимо носить маску типа FFP2 во всех предписанных местах. Спустя неделю после достижения уровня загрузки интенсивной терапии на 15% (300 коек) ночные заведения и мероприятия без предписанных сидячих мест с более чем 500 участниками можно будет посещать только привитым и переболевшим.
При загрузке интенсивной терапии на 20% (400 коек) протестированные могут предъявлять только ПЦР-тест, тест на антиген к коронавирусу действовать не будет, при 25%-ой загрузке реанимации ходить в кафе можно будет только полностью привитым и переболевшим.
К настоящему моменту в Австрии привито около 70% населения.
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