https://ria.ru/20210911/protest-1749705844.html
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2021
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19
Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:55
2021-09-11T21:55
2021-09-11T21:55
в мире
еврокомиссия
брюссель
совет ес
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155080/79/1550807997_173:0:1828:931_1920x0_80_0_0_4dbabc2a84bb23b5d73e1970c386d492.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия.Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС.Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.Кроме того, они выступают за "свободное освещение в СМИ" темы коронавируса и недопущение ограничения прав и свобод европейских граждан под предлогом борьбы с пандемией.ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.
https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155080/79/1550807997_380:0:1621:931_1920x0_80_0_0_b82642b74ef56cd5808b93fdb5dfe7a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, брюссель, совет ес, коронавирус covid-19
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против санитарных ограничений по COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости.
Сотни жителей разных стран Евросоюза
вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия.
Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя
, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС
.
Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.
Кроме того, они выступают за "свободное освещение в СМИ" темы коронавируса и недопущение ограничения прав и свобод европейских граждан под предлогом борьбы с пандемией.
ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID
и обладает иммунитетом.
Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.
Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.