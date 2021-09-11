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В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2021
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19
Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:55
2021-09-11T21:55
в мире
еврокомиссия
брюссель
совет ес
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия.Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС.Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.Кроме того, они выступают за "свободное освещение в СМИ" темы коронавируса и недопущение ограничения прав и свобод европейских граждан под предлогом борьбы с пандемией.ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.
https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
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в мире, еврокомиссия, брюссель, совет ес, коронавирус covid-19
21:55 11.09.2021
 
В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19

В Брюсселе прошла общеевропейская акция против санитарных ограничений по COVID-19

© Depositphotos / Гранд-плас в БрюсселеГранд-плас в Брюсселе
Гранд-плас в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / Гранд-плас в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия.
Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС.
Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.
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Кроме того, они выступают за "свободное освещение в СМИ" темы коронавируса и недопущение ограничения прав и свобод европейских граждан под предлогом борьбы с пандемией.
ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.
Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.
Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.
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В миреЕврокомиссияБрюссельСовет ЕСКоронавирус COVID-19
 
 
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