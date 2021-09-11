https://ria.ru/20210911/protest-1749705844.html

В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19

В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2021

В Брюсселе прошла общеевропейская акция против ограничений по COVID-19

Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:55

2021-09-11T21:55

2021-09-11T21:55

в мире

еврокомиссия

брюссель

совет ес

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Сотни жителей разных стран Евросоюза вышли на демонстрацию в субботу вечером в Брюсселе, чтобы выразить протест против санитарных ограничений в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовало движение "Объединенные европейцы". Полиция разрешила проведение мероприятия.Его участники прошли по Европейскому кварталу Брюсселя, где располагаются офисы Европейской комиссии и Совета ЕС.Ранее движение опубликовало петицию, в которой в том числе призывает отказаться от сертификата вакцинации ЕС и возобновить возможность свободно передвигаться в ЕС. "Сертификат не является подходящим решением в условиях, когда страны принимают ограничительные санитарные меры на национальном уровне. Эти ограничения следует отменить полностью, и тогда необходимость в вакцинационном паспорте отпадет", - говорится в документе.Кроме того, они выступают за "свободное освещение в СМИ" темы коронавируса и недопущение ограничения прав и свобод европейских граждан под предлогом борьбы с пандемией.ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.Еврокомиссия считает цифровой COVID-сертификат большим успехом союза, так как он позволил восстановить передвижение и вернуть более 70% докризисных авиаперевозок.Ряд стран ЕС стали требовать свидетельство о вакцинации не только для поездок, но для посещения ресторанов, музеев, других общественных мест.

https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html

https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, еврокомиссия, брюссель, совет ес, коронавирус covid-19