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В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами

В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами - РИА Новости, 11.09.2021

В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами

Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:13

2021-09-11T15:13

2021-09-11T15:45

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Париже запланировано несколько акций против санитарных пропусков. Одна из них в настоящий момент проходит в 17-м округе французской столицы. Колонна демонстрантов движется по бульвару Мальзеорб. Обстановка на акции напряженная, в толпе идут люди в черной одежде, относящиеся к движению Black Blocs, которые часто устраивает провокации и беспорядки.Колонну плотно сопровождают сотрудники правоохранительных органов.В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандируют лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона. Среди протестующих можно увидеть представителей движения "желтых жилетов".Еще одна акция протеста, организованная по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, должна начаться от площади Дофина в 16м- округе Парижа. Участники акции проследуют до площади Трокадеро.Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.

https://ria.ru/20210904/parizh-1748700758.html

https://ria.ru/20210828/marsel-1747692151.html

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Протестующие в Париже забросали полицейских петардами Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости. 2021-09-11T15:13 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, париж, франция, коронавирусы, коронавирус covid-19