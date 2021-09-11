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https://ria.ru/20210911/protest-1749664915.html
В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами
В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами - РИА Новости, 11.09.2021
В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами
Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:13
2021-09-11T15:45
распространение коронавируса
в мире
париж
франция
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Париже запланировано несколько акций против санитарных пропусков. Одна из них в настоящий момент проходит в 17-м округе французской столицы. Колонна демонстрантов движется по бульвару Мальзеорб. Обстановка на акции напряженная, в толпе идут люди в черной одежде, относящиеся к движению Black Blocs, которые часто устраивает провокации и беспорядки.Колонну плотно сопровождают сотрудники правоохранительных органов.В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандируют лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона. Среди протестующих можно увидеть представителей движения "желтых жилетов".Еще одна акция протеста, организованная по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, должна начаться от площади Дофина в 16м- округе Парижа. Участники акции проследуют до площади Трокадеро.Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
https://ria.ru/20210904/parizh-1748700758.html
https://ria.ru/20210828/marsel-1747692151.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Протестующие в Париже забросали полицейских петардами
Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, франция, коронавирусы, коронавирус covid-19
15:13 11.09.2021 (обновлено: 15:45 11.09.2021)
 
В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами

На акции против санитарных пропусков в Париже протестующие бросают в полицейских бутылки

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Париже запланировано несколько акций против санитарных пропусков. Одна из них в настоящий момент проходит в 17-м округе французской столицы. Колонна демонстрантов движется по бульвару Мальзеорб. Обстановка на акции напряженная, в толпе идут люди в черной одежде, относящиеся к движению Black Blocs, которые часто устраивает провокации и беспорядки.
Колонну плотно сопровождают сотрудники правоохранительных органов.
В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандируют лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона. Среди протестующих можно увидеть представителей движения "желтых жилетов".
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Еще одна акция протеста, организованная по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, должна начаться от площади Дофина в 16м- округе Парижа. Участники акции проследуют до площади Трокадеро.
Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
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