Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/protest-1749654503.html
В Варшаве медики вышли на акцию протеста
В Варшаве медики вышли на акцию протеста - РИА Новости, 11.09.2021
В Варшаве медики вышли на акцию протеста
Акция протеста работников системы здравоохранения проходит в субботу в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:19
2021-09-11T13:51
в мире
польша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Акция протеста работников системы здравоохранения проходит в субботу в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Собравшись возле министерства здравоохранения на площади Красиньских, протестующие проводят шествие по центральным улицам города, что вызывает затруднения в уличном движении. Их маршрут проложен через сейм и канцелярию премьер-министра Польши.В акции принимают участие несколько тысяч врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских спасателей. Все требования протестующих медиков носят финансовый характер. В частности, они добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8% ВВП, повышения оплаты их труда, в том числе немедленное изменение закона о порядке установления минимальной оплаты труда, наем необходимого количества немедицинского вспомогательного и административного персонала.Среди протестующих замечены также оппозиционные политики, в частности лидер движения "Польша-2050" Шимон Холовня. Колонну медиков сопровождают значительные силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.Ранее была предпринята попытка встречи министра здравоохранения Адама Недзельского с оргкомитетом протеста. Встреча продлилась несколько минут и закончилась фиаско. Медиков не утроило то, что на ней не присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий, что изначально было условием переговоров со стороны протестующих."Мы хотим немедленных решений. Нам нужна встреча с лицами, принимающими решения, и такого человека сегодня не хватает", - заявил журналистам вице-президент главного медицинского совета Артур Дробняк после того, как переговоры не состоялись.
https://ria.ru/20210907/sanktsii-1749000889.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1148a532cb1f29240a93839668aebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, польша, матеуш моравецкий
13:19 11.09.2021 (обновлено: 13:51 11.09.2021)
 
В Варшаве медики вышли на акцию протеста

В Варшаве медики вышли на акцию протеста, требуя повышение зарплат

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Акция протеста работников системы здравоохранения проходит в субботу в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшись возле министерства здравоохранения на площади Красиньских, протестующие проводят шествие по центральным улицам города, что вызывает затруднения в уличном движении. Их маршрут проложен через сейм и канцелярию премьер-министра Польши.
В акции принимают участие несколько тысяч врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских спасателей. Все требования протестующих медиков носят финансовый характер. В частности, они добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8% ВВП, повышения оплаты их труда, в том числе немедленное изменение закона о порядке установления минимальной оплаты труда, наем необходимого количества немедицинского вспомогательного и административного персонала.
Среди протестующих замечены также оппозиционные политики, в частности лидер движения "Польша-2050" Шимон Холовня. Колонну медиков сопровождают значительные силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.
Ранее была предпринята попытка встречи министра здравоохранения Адама Недзельского с оргкомитетом протеста. Встреча продлилась несколько минут и закончилась фиаско. Медиков не утроило то, что на ней не присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий, что изначально было условием переговоров со стороны протестующих.
"Мы хотим немедленных решений. Нам нужна встреча с лицами, принимающими решения, и такого человека сегодня не хватает", - заявил журналистам вице-президент главного медицинского совета Артур Дробняк после того, как переговоры не состоялись.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:52
Еврокомиссия попросила ввести санкции против Польши
 
В миреПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
14:07На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота
14:00В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
14:00Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
Лента новостейМолния