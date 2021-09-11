https://ria.ru/20210911/protest-1749654503.html

В Варшаве медики вышли на акцию протеста

В Варшаве медики вышли на акцию протеста - РИА Новости, 11.09.2021

В Варшаве медики вышли на акцию протеста

Акция протеста работников системы здравоохранения проходит в субботу в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:19

2021-09-11T13:19

2021-09-11T13:51

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Акция протеста работников системы здравоохранения проходит в субботу в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Собравшись возле министерства здравоохранения на площади Красиньских, протестующие проводят шествие по центральным улицам города, что вызывает затруднения в уличном движении. Их маршрут проложен через сейм и канцелярию премьер-министра Польши.В акции принимают участие несколько тысяч врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских спасателей. Все требования протестующих медиков носят финансовый характер. В частности, они добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8% ВВП, повышения оплаты их труда, в том числе немедленное изменение закона о порядке установления минимальной оплаты труда, наем необходимого количества немедицинского вспомогательного и административного персонала.Среди протестующих замечены также оппозиционные политики, в частности лидер движения "Польша-2050" Шимон Холовня. Колонну медиков сопровождают значительные силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.Ранее была предпринята попытка встречи министра здравоохранения Адама Недзельского с оргкомитетом протеста. Встреча продлилась несколько минут и закончилась фиаско. Медиков не утроило то, что на ней не присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий, что изначально было условием переговоров со стороны протестующих."Мы хотим немедленных решений. Нам нужна встреча с лицами, принимающими решения, и такого человека сегодня не хватает", - заявил журналистам вице-президент главного медицинского совета Артур Дробняк после того, как переговоры не состоялись.

https://ria.ru/20210907/sanktsii-1749000889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий