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Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды
Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды - РИА Новости, 11.09.2021
Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды
Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова развеяла популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:13
2021-09-11T12:21
общество
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова развеяла популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний осенью.По словам медика, употребление витаминов C, D и цинка в профилактических целях неэффективно. Кроме того, важно соблюдать дозировку пищевых добавок.Сафонова напомнила, что на работу иммунной системы влияет баланс белков, жиров и углеводов в рационе питания — 80% иммунитета зависит от деятельности кишечника, и поэтому важно не допускать нарушений в его работе.Врач также подчеркнула, что помимо борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, обществу нужно избежать наступления эпидемии гриппа. Для этого лучше сделать прививку в сентябре или октябре. Вакцинация особенно важна для пожилых, детей и беременных женщин: именно у этих групп чаще всего наблюдаются осложнения после гриппа.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Диетолог Камилла Тимошенко также рекомендовала повысить в осенний период потребление рыбы, морепродуктов, яиц и мяса для укрепления иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/vitaminy-1748579206.html
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общество, здоровье - общество, здоровье
11:13 11.09.2021 (обновлено: 12:21 11.09.2021)
 
Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды

Врач Сафонова: витамины не панацея от респираторных заболеваний

© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова развеяла популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний осенью.
По словам медика, употребление витаминов C, D и цинка в профилактических целях неэффективно. Кроме того, важно соблюдать дозировку пищевых добавок.
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Сафонова напомнила, что на работу иммунной системы влияет баланс белков, жиров и углеводов в рационе питания — 80% иммунитета зависит от деятельности кишечника, и поэтому важно не допускать нарушений в его работе.

"Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день", — цитирует медика "Российская газета".

Врач также подчеркнула, что помимо борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, обществу нужно избежать наступления эпидемии гриппа. Для этого лучше сделать прививку в сентябре или октябре. Вакцинация особенно важна для пожилых, детей и беременных женщин: именно у этих групп чаще всего наблюдаются осложнения после гриппа.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Диетолог Камилла Тимошенко также рекомендовала повысить в осенний период потребление рыбы, морепродуктов, яиц и мяса для укрепления иммунитета.
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