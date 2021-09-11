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Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды

Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды - РИА Новости, 11.09.2021

Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова развеяла популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:13

2021-09-11T11:13

2021-09-11T12:21

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова развеяла популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний осенью.По словам медика, употребление витаминов C, D и цинка в профилактических целях неэффективно. Кроме того, важно соблюдать дозировку пищевых добавок.Сафонова напомнила, что на работу иммунной системы влияет баланс белков, жиров и углеводов в рационе питания — 80% иммунитета зависит от деятельности кишечника, и поэтому важно не допускать нарушений в его работе.Врач также подчеркнула, что помимо борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, обществу нужно избежать наступления эпидемии гриппа. Для этого лучше сделать прививку в сентябре или октябре. Вакцинация особенно важна для пожилых, детей и беременных женщин: именно у этих групп чаще всего наблюдаются осложнения после гриппа.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Диетолог Камилла Тимошенко также рекомендовала повысить в осенний период потребление рыбы, морепродуктов, яиц и мяса для укрепления иммунитета.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/vitaminy-1748579206.html

https://ria.ru/20210909/prostuda-1749273832.html

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