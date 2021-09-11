https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html

Трамп раскритиковал Байдена за просчеты при выходе из Афганистана

Трамп раскритиковал Байдена за просчеты при выходе из Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021

Трамп раскритиковал Байдена за просчеты при выходе из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп использовал годовщину терактов 11 сентября 2001 года для критики своего преемника Джо Байдена за то, как был организован... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:49

2021-09-11T18:49

2021-09-11T19:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

пенсильвания

джо байден

рудольф джулиани

аль-каида

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп использовал годовщину терактов 11 сентября 2001 года для критики своего преемника Джо Байдена за то, как был организован вывод войск из Афганистана и завершена самая долгая американская кампания, начатая в ответ на события 20-летней давности."Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране... Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести, и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали", - сказал Трамп в юбилейном видеообращении.Он напомнил Байдену о гибели 13 американских военных при взрыве в кабульском аэропорту и оставленном оружии, стоимость которого экс-президент оценил в 85 миллиардов долларов.США 31 августа завершили 20-летнюю войну в Афганистане и покинули страну, где власть к этому времени захватили их противники из движения "Талибан"*. Талибов американцы обвиняли в укрывательстве лидеров "Аль-Каиды"*, стоявших за терактами 11 сентября."Мы это все переживем, но, к сожалению, наша страна будет еще долго страдать от полученных ран, нам будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности. Однако не бойтесь - Америка снова станет великой", - сказал Трамп.Позднее он выпустил письменное заявление, в котором поздравил экс-мэра Нью-Йорка и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани с тем, как тот руководил городом во время терактов и справлялся с их последствиями.В отличие от других бывших президентов США, Трамп не участвует в официальных траурных мероприятиях, которые проходят в Нью-Йорке, под Вашингтоном и в штате Пенсильвания. Вечером в субботу он планирует комментировать боксерский поединок.

https://ria.ru/20210810/bayden-1745271452.html

https://ria.ru/20210909/politika-1749397282.html

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в мире, сша, талибан, пенсильвания, джо байден, рудольф джулиани, аль-каида, дональд трамп