https://ria.ru/20210911/prokuror-1749694213.html

Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам

Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам - РИА Новости, 11.09.2021

Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам

Районный прокурор разгуливал без одежды в польском городе Свидница на юго-востоке страны. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:36

2021-09-11T19:36

2021-09-11T19:36

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польша

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Районный прокурор разгуливал без одежды в польском городе Свидница на юго-востоке страны. Об этом пишет Daily Mail.На одном из фото мужчина ходит по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. На других изображениях видно, как полностью обнаженный прокурор бродит по улицам и идет в парк.Жители Свидницы сообщили о правонарушителе в полицию города, после чего мужчину задержали за непристойное поведение. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей.Сейчас для него избирают меру наказания. Прокурору могут сделать выговор, уменьшить ему заработную плату или снять с занимаемой должности.

https://ria.ru/20210909/gubernator-1749318211.html

польша

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2021

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в мире, польша