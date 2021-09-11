https://ria.ru/20210911/prokuror-1749694213.html
Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам
Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам - РИА Новости, 11.09.2021
Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам
Районный прокурор разгуливал без одежды в польском городе Свидница на юго-востоке страны. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:36
2021-09-11T19:36
2021-09-11T19:36
в мире
польша
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Районный прокурор разгуливал без одежды в польском городе Свидница на юго-востоке страны. Об этом пишет Daily Mail.На одном из фото мужчина ходит по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. На других изображениях видно, как полностью обнаженный прокурор бродит по улицам и идет в парк.Жители Свидницы сообщили о правонарушителе в полицию города, после чего мужчину задержали за непристойное поведение. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей.Сейчас для него избирают меру наказания. Прокурору могут сделать выговор, уменьшить ему заработную плату или снять с занимаемой должности.
https://ria.ru/20210909/gubernator-1749318211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша
Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам
Пьяный польский прокурор голым разгуливал по улицам
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Районный прокурор разгуливал без одежды в польском
городе Свидница на юго-востоке страны. Об этом пишет Daily Mail
.
На одном из фото мужчина ходит по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. На других изображениях видно, как полностью обнаженный прокурор бродит по улицам и идет в парк.
Жители Свидницы сообщили о правонарушителе в полицию города, после чего мужчину задержали за непристойное поведение. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей.
Сейчас для него избирают меру наказания. Прокурору могут сделать выговор, уменьшить ему заработную плату или снять с занимаемой должности.