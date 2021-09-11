https://ria.ru/20210911/proisshestvie-1749662588.html

В лесу под Первоуральском нашли тело пропавшего охотника

В лесу под Первоуральском нашли тело пропавшего охотника - РИА Новости, 11.09.2021

В лесу под Первоуральском нашли тело пропавшего охотника

Тело пропавшего охотника обнаружено в лесу под Первоуральском в Свердловской области, сообщил журналистам в субботу глава пресс-службы ГУМВД по региону Валерий... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:38

2021-09-11T14:38

2021-09-11T14:38

происшествия

свердловская область

первоуральск

александр шульга

валерий горелых

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Тело пропавшего охотника обнаружено в лесу под Первоуральском в Свердловской области, сообщил журналистам в субботу глава пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.По его словам, которые приводятся на сайте ГУМВД, 10 сентября в 17.25 (15.25 мск) в дежурную часть полиции Первоуральска обратилась местная жительница с просьбой оказать помощь в розыске своего мужа, 1980 года рождения. Женщина сообщила, что ее супруг по имени Евгений 9 сентября в 18.00 (16.00 мск) уехал на квадроцикле на охоту в лес, который расположен вблизи коллективного сада "Барсучья горка" и не вернулся. Отмечается, что для проведения поисковых мероприятий был создан оперативный штаб под руководством врио заместителя начальника полиции по оперативной работе майора Ильи Хухурева."В розыске принимали участие более 40 сотрудников полиции, волонтеров, охотоведов и спасателей. Около 3.00 (1.00 мск) 11 сентября, примерно в 2,5 километра от места проживания пропавшего, было найдено его транспортное средство без хозяина. А в 11.15 (9.15 мск) в ОВД Первоуральска поступило сообщение от поисковой группы об обнаружении разыскиваемого. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли примерно в 500 метрах от квадроцикла. Рядом лежало его оружие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и регионального СКР", - отметил полковник Горелых, которого цитирует сайт ведомства.Как сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя управления следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, слова которого приводятся сообщении, по сообщению об обнаружении тела пропавшего без вести мужчины следствием СКР организован выезд на место происшествия. Будет проводиться судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти.

https://ria.ru/20210905/sakhalin-1748733239.html

https://ria.ru/20210909/telo-1749296628.html

свердловская область

первоуральск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, первоуральск, александр шульга, валерий горелых, россия