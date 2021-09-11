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Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу - РИА Новости, 11.09.2021
Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
Мать, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:57
2021-09-11T12:57
2021-09-11T12:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мать, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в четверг утром в мусоропроводе дома на Литовском бульваре нашли родившуюся не более суток назад девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка передали врачам. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину.
https://ria.ru/20210910/musoroprovod-1749580803.html
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происшествия, москва
Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
Москвичку, оставившую младенца в мусоропроводе, заключили под стражу