https://ria.ru/20210911/proisshestvie-1749652175.html

Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу

Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу - РИА Новости, 11.09.2021

Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу

Мать, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:57

2021-09-11T12:57

2021-09-11T12:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мать, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в четверг утром в мусоропроводе дома на Литовском бульваре нашли родившуюся не более суток назад девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка передали врачам. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину.

https://ria.ru/20210910/musoroprovod-1749580803.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва