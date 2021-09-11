Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/privivki-1749658015.html
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:53
2021-09-11T13:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365638_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_da63b6a2dbcdeedd313ad8218ae329dc.jpg
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул."Пока нет. Пока обсуждается", - ответил министр на вопрос РИА Новости о принятии решения о разведении прививок от коронавируса и гриппа по времени.Во вторник Мурашко заявлял, что иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг сообщил РИА Новости, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка.
https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html
https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365638_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6e651ce292f0bdb98c999e86e184b6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, вакцинация россиян от covid-19
13:53 11.09.2021
 
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко

Министр Мурашко: решение о разведении по времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.
"Пока нет. Пока обсуждается", - ответил министр на вопрос РИА Новости о принятии решения о разведении прививок от коронавируса и гриппа по времени.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 02:12
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Во вторник Мурашко заявлял, что иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг сообщил РИА Новости, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:44Распространение коронавируса
Инфекционист рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГореловВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе над Манхеттеном появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния