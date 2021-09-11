https://ria.ru/20210911/privivki-1749658015.html

Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко

Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021

Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко

Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:53

2021-09-11T13:53

2021-09-11T13:53

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здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус в россии

александр горелов

вакцинация россиян от covid-19

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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул."Пока нет. Пока обсуждается", - ответил министр на вопрос РИА Новости о принятии решения о разведении прививок от коронавируса и гриппа по времени.Во вторник Мурашко заявлял, что иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг сообщил РИА Новости, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка.

https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html

https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html

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2021

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