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Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021
Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:53
2021-09-11T13:53
2021-09-11T13:53
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Решение о разведении прививок от гриппа и COVID-19 по времени пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, заявил на пресс-подходе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул."Пока нет. Пока обсуждается", - ответил министр на вопрос РИА Новости о принятии решения о разведении прививок от коронавируса и гриппа по времени.Во вторник Мурашко заявлял, что иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг сообщил РИА Новости, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка.
https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html
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Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
Министр Мурашко: решение о разведении по времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято