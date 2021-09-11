https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом
Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:02
2021-09-11T10:02
2021-09-11T11:25
происшествия
елец
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из-под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Одной из версий может являться неисправность газового оборудования. Ничего конкретного пока нет", - сказала Ткачева.Позднее старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова сказала РИА Новости, что следствие рассматривает все версии взрыва многоквартирного дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в том числе утечку газа и неисправность газового оборудования."Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. Вместе с тем устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность газоснабжения", - сказала Кузнецова.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
https://ria.ru/20210911/vzryv-1749635391.html
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T10:02
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происшествия, елец, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом
10:02 11.09.2021 (обновлено: 11:25 11.09.2021)
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом
Прокуратура: неисправность газового оборудования может быть причиной взрыва под Ельцом
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.
Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из-под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Одной из версий может являться неисправность газового оборудования. Ничего конкретного пока нет", - сказала Ткачева.
Позднее старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова сказала РИА Новости, что следствие рассматривает все версии взрыва многоквартирного дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в том числе утечку газа и неисправность газового оборудования.
"Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. Вместе с тем устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность газоснабжения", - сказала Кузнецова.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.