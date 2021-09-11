https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html

В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом

В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом

Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:02

2021-09-11T10:02

2021-09-11T11:25

происшествия

елец

липецкая область

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из-под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Одной из версий может являться неисправность газового оборудования. Ничего конкретного пока нет", - сказала Ткачева.Позднее старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова сказала РИА Новости, что следствие рассматривает все версии взрыва многоквартирного дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в том числе утечку газа и неисправность газового оборудования."Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. Вместе с тем устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность газоснабжения", - сказала Кузнецова.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/vzryv-1749635391.html

елец

липецкая область

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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело. 2021-09-11T10:02 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом