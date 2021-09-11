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Российские артисты выступили на Дне города в Луганске

Российские артисты выступили на Дне города в Луганске - РИА Новости, 12.09.2021

Российские артисты выступили на Дне города в Луганске

Российские артисты Алексей Глызин и Сергей Куприк, а также певица Слава выступили на праздничном концерте в честь 226-й годовщины образования Луганска в столице РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-11T23:29

2021-09-11T23:29

2021-09-12T05:13

в мире

луганск

луганская народная республика

манолис пилавов

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ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Российские артисты Алексей Глызин и Сергей Куприк, а также певица Слава выступили на праздничном концерте в честь 226-й годовщины образования Луганска в столице самопровозглашенной Луганской народной республики."Сегодня полная площадь людей. Как выпускнику Луганского института культуры мне очень приятно побывать здесь. Я стараюсь приезжать на каждый праздник в Луганске. С огромным удовольствием приезжаю и поздравляю. Я очень люблю Луганщину, очень люблю зрителей здесь", – отметил Куприк.Концерт состоялся на главной площади города, где кроме российских звезд выступили и артисты Луганской академической филармонии. В финале глава Администрации Луганска Манолис Пилавов поздравил собравшихся с Днем города."Поздравляю вас с 226-й годовщиной со дня рождения нашего города – города-героя Луганска. Абсолютно уверен, что самые лучшие люди живут в нашем городе. Это люди, которые любят труд, люди, которые своим трудом добились всего. История нашего города – она самая лучшая, потому что мы ее делаем! Я еще раз поздравляю вас всех с этим праздником, желаю вам всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, желаю, чтоб наши дети радовали нас и были счастливы в будущем!", – сказал со сцены Пилавов.

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганск, луганская народная республика, манолис пилавов