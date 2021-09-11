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В Германии назвали три препятствия для запуска "Северного потока — 2"
В Германии назвали три препятствия для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.09.2021
В Германии назвали три препятствия для запуска "Северного потока — 2"
Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген перечислил три препятствия для запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:07
2021-09-11T23:42
экономика
германия
евросоюз
роснефть
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген перечислил три препятствия для запуска "Северного потока — 2".По его мнению, укладка магистрали вкупе с рекордными ценами на голубое топливо — это победа Москвы в "газовых шахматах". Но пока есть препятствия для начала эксплуатации трубопровода, отметил автор материала."Первое &lt;...&gt; — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики", — говорится в статье.Cуть сертификации заключается в том, чтобы исключить риски для безопасности снабжения Германии и Европы в целом, пояснил Гюсген.Вторая сложность — Газовая директива Евросоюза, предписывающая отделить поставки газа от эксплуатации. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. "Газпром" намерен оспорить действие в этом случае, что может затянуться до следующего года."Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания "Роснефть" уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС", — добавил репортер.Третьим препятствием Гюсген назвал партию "Зеленые" и ее позиции на предстоящих выборах в бундестаг."Они категорически отвергают трубопровод, как и многие эксперты: например, из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, которые просто считают "Северный поток — 2" лишним для поставок газа", — поясняется в материале."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html
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балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, евросоюз, роснефть, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
20:07 11.09.2021 (обновлено: 23:42 11.09.2021)
 
В Германии назвали три препятствия для запуска "Северного потока — 2"

Wirtschaftswoche назвала три препятствия для запуска газопровода "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген перечислил три препятствия для запуска "Северного потока — 2".
По его мнению, укладка магистрали вкупе с рекордными ценами на голубое топливо — это победа Москвы в "газовых шахматах". Но пока есть препятствия для начала эксплуатации трубопровода, отметил автор материала.
"Первое <...> — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики", — говорится в статье.
Cуть сертификации заключается в том, чтобы исключить риски для безопасности снабжения Германии и Европы в целом, пояснил Гюсген.
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Вторая сложность — Газовая директива Евросоюза, предписывающая отделить поставки газа от эксплуатации. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. "Газпром" намерен оспорить действие в этом случае, что может затянуться до следующего года.
"Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания "Роснефть" уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС", — добавил репортер.
Третьим препятствием Гюсген назвал партию "Зеленые" и ее позиции на предстоящих выборах в бундестаг.
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"Они категорически отвергают трубопровод, как и многие эксперты: например, из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, которые просто считают "Северный поток — 2" лишним для поставок газа", — поясняется в материале.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
 
ЭкономикаГерманияЕвросоюзРоснефтьГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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