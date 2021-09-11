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США пообещали максимальную прозрачность в вопросах "Северного потока — 2"
США пообещали максимальную прозрачность в вопросах "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.09.2021
США пообещали максимальную прозрачность в вопросах "Северного потока — 2"
Соединенные Штаты Америки будут максимально прозрачными в вопросах "Северного потока 2", Вашингтон будет тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:09
2021-09-11T11:09
в мире
сша
москва
евросоюз
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки будут максимально прозрачными в вопросах "Северного потока 2", Вашингтон будет тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими странами Европы для предотвращения рисков, которые несет проект, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштайн."Мы будем максимально прозрачными. Мы будем работать очень тесно и с нашими друзьями и коллегами в Украине, и в Польше, и с другими партнерами в Европе для того, чтобы не случилось того, что может сделать Россия", - заявил он в эфире "Украина 24".Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать проект газопровода "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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в мире, сша, москва, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
11:09 11.09.2021
 
США пообещали максимальную прозрачность в вопросах "Северного потока — 2"

США пообещали быть максимально прозрачными в вопросах "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки будут максимально прозрачными в вопросах "Северного потока 2", Вашингтон будет тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими странами Европы для предотвращения рисков, которые несет проект, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштайн.
"Мы будем максимально прозрачными. Мы будем работать очень тесно и с нашими друзьями и коллегами в Украине, и в Польше, и с другими партнерами в Европе для того, чтобы не случилось того, что может сделать Россия", - заявил он в эфире "Украина 24".
Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать проект газопровода "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 21:29
Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой
 
В миреСШАМоскваЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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