США пообещали максимальную прозрачность в вопросах "Северного потока — 2"
США пообещали быть максимально прозрачными в вопросах "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки будут максимально прозрачными в вопросах "Северного потока 2", Вашингтон будет тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими странами Европы для предотвращения рисков, которые несет проект, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштайн.
"Мы будем максимально прозрачными. Мы будем работать очень тесно и с нашими друзьями и коллегами в Украине, и в Польше, и с другими партнерами в Европе для того, чтобы не случилось того, что может сделать Россия", - заявил он в эфире "Украина 24".
Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать проект газопровода "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.