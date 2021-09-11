https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html

"Из ряда вон!" Немцы раскритиковали противников "Северного потока — 2"

"Из ряда вон!" Немцы раскритиковали противников "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.09.2021

"Из ряда вон!" Немцы раскритиковали противников "Северного потока — 2"

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко высказались о странах, которые пытались мешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Многие из них считают,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:59

2021-09-11T10:59

2021-09-11T11:59

украина

варшава

сша

польша

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко высказались о странах, которые пытались мешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Многие из них считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из этой ситуации такую проблему."Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!" — выразил мнение Friedrich Brinkmann."Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: "Что, больше ничего?" — возмутился Veganer19."США мешали достройке как могли. <...> Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство "Северного потока — 2" закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита", — посетовал Klaus Resolut."Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это — просто из ряда вон!" — отметил Der_joerg.В свою очередь, пользователь с ником Backfisch mit Kartoffelsalat не исключил, что Варшава может еще и потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина же попросит эти средства у Евросоюза."И все это в конце концов оплатит немецкий Михель", — предположил он."Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом — проводя антироссийскую внешнюю политику", — подытожили пользователи."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" полностью завершили вчера утром. Магистраль проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года. Начать эксплуатацию планируют до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20210911/sovet-1749618104.html

https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/sevpotok-1749585785.html

украина

варшава

сша

польша

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, варшава, сша, польша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия