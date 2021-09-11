https://ria.ru/20210911/potok-1749637774.html

В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2"

В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.09.2021

В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:28

2021-09-11T10:28

2021-09-11T11:49

в мире

киев

евросоюз

газпром

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток — 2".Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября."Если правительство США введет санкции (против "Северного потока — 2" - ред.)…, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - заявил Витренко в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.Витренко считает, что "для Украины проблема с "Северным потоком — 2" является символом западной коррупции". "Безусловно, там есть какие-то экономическое значение, но это вызывает проблемы для нашей безопасности", - заявил он.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/sevpotok-1749585785.html

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в мире, киев, евросоюз, газпром, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия