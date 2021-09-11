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В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы - РИА Новости, 11.09.2021
В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
Западные страны в ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" оставили Украину на произвол судьбы, такое мнение в своей статье в хорватском издании Advance... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T04:17
2021-09-11T04:17
в мире
украина
сша
германия
ангела меркель
владимир зеленский
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Западные страны в ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" оставили Украину на произвол судьбы, такое мнение в своей статье в хорватском издании Advance высказал журналист Кристиан Юришич."Постройка газопровода "Северный поток — 2" — американское геополитическое поражение, потому что в каком-то смысле они сами ему помогли", - пишет автор.По его словам, Соединенные Штаты, которые в свое время добивались остановки проекта, не достигли цели. "С этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы. Конкретно речь идет об Украине, которой Вашингтон в каком-то смысле обещал, что "Северный поток — 2" не станет реальностью", - считает Юришич.Как считает автор статьи, эти события в ближайшее время могут привести к перестановкам в украинской власти в вопросе того, на кого больше равняться на Западе. Так, в 2014 году США стремились привести во власть на Украине тех, кто лоялен американским, а не европейским интересам. "На той же основе существовал и Афганистан с проамериканскими властями в Кабуле... На Украине этот американский "уход" еще предстоит", - предполагает журналист.Юришич напомнил, что на Украине "Северный поток — 2" воспринимается как угроза из-за возможного прекращения или сокращения транзита российского газа через ее территорию в Европу. "В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, "наказав" таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить", - отмечает Юришич. По его словам, в этой связи "вполне понятно", почему Киев, которому кажется, что за риторикой западных союзников ничего не стоит, так зол на них.При этом в качестве "слов утешения" канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита на Украину призвала президента Владимира Зеленского "не бояться", так как "через 25 лет Европе уже не нужен будет российский газ", аналогичные заявления делали и в Евросоюзе. "Насколько утешительны эти слова, сказать трудно, ведь четверть века не такой уж короткий срок", - пишет автор.Как отмечает журналист, ЕС считает Украину потенциально важным партнером, но рассчитывает в основном на эксплуатацию украинских ресурсов. Однако, несмотря на обсуждения двухстороннего сотрудничества, Киев настроен скептически. "Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями", -напоминает Юришич.По его мнению, украинские власти, возможно, скоро начнут задаваться вопросами об уступках, евроатлантической интеграции, а также о том, не собираются ли их эксплуатировать, ничего не давая взамен. "Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдет на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками. Зеленскому стоит хорошенько об этом подумать, прежде чем соглашаться на предложение Европейского Союза стать "зеленым" (в энергетике)", - заключает журналист.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/potok-1749496820.html
https://ria.ru/20210910/truboprovod-1749525615.html
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в мире, украина, сша, германия, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, россия
04:17 11.09.2021
 
В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы

Хорватский журналист Юришич: США бросили Украину в ситуации с "Северным потоком — 2"

© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Западные страны в ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" оставили Украину на произвол судьбы, такое мнение в своей статье в хорватском издании Advance высказал журналист Кристиан Юришич.
"Постройка газопровода "Северный поток — 2" — американское геополитическое поражение, потому что в каком-то смысле они сами ему помогли", - пишет автор.
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По его словам, Соединенные Штаты, которые в свое время добивались остановки проекта, не достигли цели. "С этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы. Конкретно речь идет об Украине, которой Вашингтон в каком-то смысле обещал, что "Северный поток — 2" не станет реальностью", - считает Юришич.
Как считает автор статьи, эти события в ближайшее время могут привести к перестановкам в украинской власти в вопросе того, на кого больше равняться на Западе. Так, в 2014 году США стремились привести во власть на Украине тех, кто лоялен американским, а не европейским интересам. "На той же основе существовал и Афганистан с проамериканскими властями в Кабуле... На Украине этот американский "уход" еще предстоит", - предполагает журналист.
Юришич напомнил, что на Украине "Северный поток — 2" воспринимается как угроза из-за возможного прекращения или сокращения транзита российского газа через ее территорию в Европу. "В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, "наказав" таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить", - отмечает Юришич. По его словам, в этой связи "вполне понятно", почему Киев, которому кажется, что за риторикой западных союзников ничего не стоит, так зол на них.
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При этом в качестве "слов утешения" канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита на Украину призвала президента Владимира Зеленского "не бояться", так как "через 25 лет Европе уже не нужен будет российский газ", аналогичные заявления делали и в Евросоюзе. "Насколько утешительны эти слова, сказать трудно, ведь четверть века не такой уж короткий срок", - пишет автор.
Как отмечает журналист, ЕС считает Украину потенциально важным партнером, но рассчитывает в основном на эксплуатацию украинских ресурсов. Однако, несмотря на обсуждения двухстороннего сотрудничества, Киев настроен скептически. "Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями", -напоминает Юришич.
По его мнению, украинские власти, возможно, скоро начнут задаваться вопросами об уступках, евроатлантической интеграции, а также о том, не собираются ли их эксплуатировать, ничего не давая взамен. "Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдет на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками. Зеленскому стоит хорошенько об этом подумать, прежде чем соглашаться на предложение Европейского Союза стать "зеленым" (в энергетике)", - заключает журналист.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
В миреУкраинаСШАГерманияАнгела МеркельВладимир ЗеленскийЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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