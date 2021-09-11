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Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь - РИА Новости, 11.09.2021
Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
Власти Липецкой области окажут всю необходимую помощь жителям дома в поселке Солидарность под Ельцом, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T04:55
2021-09-11T04:55
2021-09-11T06:05
происшествия
елец
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Липецкой области окажут всю необходимую помощь жителям дома в поселке Солидарность под Ельцом, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. По данным МЧС РФ, пострадали семь человек, из которых один погиб. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили о втором погибшем, это ребенок."Всю необходимую помощь жителям окажут, как пострадавшим и так семьям погибших... На данный момент могу сказать, что Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять", - сообщил собеседник агентства.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
https://ria.ru/20210911/zavaly-1749622451.html
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происшествия, елец, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом
04:55 11.09.2021 (обновлено: 06:05 11.09.2021)
Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
Администрация Липецкой области поможет жителям дома под Ельцом, где взорвался газ
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.
Власти Липецкой области окажут всю необходимую помощь жителям дома в поселке Солидарность
под Ельцом
, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. По данным МЧС РФ, пострадали семь человек, из которых один погиб. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили о втором погибшем, это ребенок.
"Всю необходимую помощь жителям окажут, как пострадавшим и так семьям погибших... На данный момент могу сказать, что Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять", - сообщил собеседник агентства.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.