https://ria.ru/20210911/poisk-1749623937.html

Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера

Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера - РИА Новости, 11.09.2021

Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера

Судьба одного человека из жильцов дома под Ельцом в Липецкой области, где взорвался газ, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:49

2021-09-11T05:49

2021-09-11T06:09

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Судьба одного человека из жильцов дома под Ельцом в Липецкой области, где взорвался газ, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области. По данным представителя областной администрации, ищут пенсионера.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски под завалами продолжаются."Судьба одного неизвестна. Согласно спискам жильцов - сказали: под завалами, предположительно, может быть один человек. Взрослый", - сказал собеседник агентства."Один точно пенсионер под завалом", - подтвердил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/pomosch-1749622774.html

елец

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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом