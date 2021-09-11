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Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера - РИА Новости, 11.09.2021
Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
Судьба одного человека из жильцов дома под Ельцом в Липецкой области, где взорвался газ, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T05:49
2021-09-11T05:49
2021-09-11T06:09
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Судьба одного человека из жильцов дома под Ельцом в Липецкой области, где взорвался газ, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области. По данным представителя областной администрации, ищут пенсионера.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски под завалами продолжаются."Судьба одного неизвестна. Согласно спискам жильцов - сказали: под завалами, предположительно, может быть один человек. Взрослый", - сказал собеседник агентства."Один точно пенсионер под завалом", - подтвердил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
https://ria.ru/20210911/pomosch-1749622774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
05:49 11.09.2021 (обновлено: 06:09 11.09.2021)
Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
Администрации Липецкой области: МЧС ведет поиски пенсионера под завалами дома под Ельцом
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.
Судьба одного человека из жильцов дома под Ельцом в Липецкой области
, где взорвался газ, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб области. По данным представителя областной администрации, ищут пенсионера.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли два человека - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, пострадали шестеро, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски под завалами продолжаются.
"Судьба одного неизвестна. Согласно спискам жильцов - сказали: под завалами, предположительно, может быть один человек. Взрослый", - сказал собеседник агентства.
"Один точно пенсионер под завалом", - подтвердил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.