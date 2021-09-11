https://ria.ru/20210911/pogloschenie-1749691882.html
Российский вице-премьер ответил на сообщения о поглощении Белоруссии
Российский вице-премьер ответил на сообщения о поглощении Белоруссии - РИА Новости, 11.09.2021
Российский вице-премьер ответил на сообщения о поглощении Белоруссии
При выполнении союзных программ Белоруссии не стоит опасаться "поглощения", заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:19
2021-09-11T19:19
2021-09-11T19:57
союзное государство
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алексей оверчук
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. При выполнении союзных программ Белоруссии не стоит опасаться "поглощения", заявил вице-премьер Алексей Оверчук.По его словам, после распада СССР прошло уже 30 лет и "никто никого не поглотил"."Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь", — сказал Оверчук на интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.В четверг по итогам переговоров в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. Они, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также создание объединенного рынка газа.Десятого сентября главы правительств России и Белоруссии провели заседание Совета министров Союзного государства и одобрили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению интеграции.Москва и Минск подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем их переформатировали в союзные программы по интеграции. Обе стороны неоднократно подчеркивали, что в программах по интеграции отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
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белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, алексей оверчук, россия
19:19 11.09.2021 (обновлено: 19:57 11.09.2021)
Российский вице-премьер ответил на сообщения о поглощении Белоруссии
Вице-премьер Оверчук: за 30 лет с момента распада СССР никто никого не поглотил
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
При выполнении союзных программ Белоруссии
не стоит опасаться "поглощения", заявил вице-премьер Алексей Оверчук
.
По его словам, после распада СССР прошло уже 30 лет и "никто никого не поглотил".
"Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь", — сказал Оверчук на интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.
В четверг по итогам переговоров в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко
согласовали все 28 программ по Союзному государству. Они, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также создание объединенного рынка газа.
Десятого сентября главы правительств России и Белоруссии провели заседание Совета министров Союзного государства и одобрили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению интеграции.
Москва и Минск подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем их переформатировали в союзные программы по интеграции. Обе стороны неоднократно подчеркивали, что в программах по интеграции отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.