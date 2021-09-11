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В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с ребенком

В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с ребенком - РИА Новости, 11.09.2021

В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с ребенком

Подозреваемые в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка, задержаны в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:25

2021-09-11T12:25

2021-09-11T14:02

происшествия

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемые в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка, задержаны в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК при содействии СОБР управления Росгвардии региона задержали двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления", — рассказала Волк.Ранее СУ СК по региону передавало, что в Иркутске возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые — брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска, поселке Марково, за рулем находилась Ирина Маценко. Мужчина вышел из машины и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный рядом автомобиль, в салоне которого сидела шестилетняя девочка. Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск."В настоящее время оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УК России, мотивы преступления выясняются", — добавила Волк.

иркутская область

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Кадры задержания подозреваемых в поджоге автомобиля с ребенком Подозреваемые в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка, задержаны в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 2021-09-11T12:25 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, видео