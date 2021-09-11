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В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком
В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 12.09.2021
В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком
Подросток наехал на женщину и пятилетнего мальчика на одном из тротуаров на востоке Москвы, у 17-летнего нарушителя нет водительских прав, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-11T23:07
2021-09-11T23:07
2021-09-12T05:14
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подросток наехал на женщину и пятилетнего мальчика на одном из тротуаров на востоке Москвы, у 17-летнего нарушителя нет водительских прав, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП женщина с ребенком шли по тротуару.Женщину с ребенком госпитализировали. По предварительным данным, у мамы открытая черепно-мозговая травма, у мальчика - ушиб брюшной области. Диагнозы будут уточняться.В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на опьянение. На месте работает следственно-оперативная группа.Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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происшествия, москва, авто
23:07 11.09.2021 (обновлено: 05:14 12.09.2021)
В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком
На востоке Москвы 17-летний подросток без прав сбил женщину и пятилетнего мальчика