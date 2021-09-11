https://ria.ru/20210911/podrostok-1749708785.html

В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком

В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 12.09.2021

В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком

Подросток наехал на женщину и пятилетнего мальчика на одном из тротуаров на востоке Москвы, у 17-летнего нарушителя нет водительских прав, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-11T23:07

2021-09-11T23:07

2021-09-12T05:14

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подросток наехал на женщину и пятилетнего мальчика на одном из тротуаров на востоке Москвы, у 17-летнего нарушителя нет водительских прав, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП женщина с ребенком шли по тротуару.Женщину с ребенком госпитализировали. По предварительным данным, у мамы открытая черепно-мозговая травма, у мальчика - ушиб брюшной области. Диагнозы будут уточняться.В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на опьянение. На месте работает следственно-оперативная группа.Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210911/dtp-1749683686.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто