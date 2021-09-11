https://ria.ru/20210911/podezd-1749621591.html

В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд

В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд - РИА Новости, 11.09.2021

В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд

Один подъезд разрушен в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T03:54

2021-09-11T03:54

2021-09-11T05:51

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Один подъезд разрушен в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок."Двоих вытащили из-под завалов, передали в больницу. Четыре человека обратились за медицинской помощью сами, были тоже госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.

https://ria.ru/20210911/zavaly-1749621305.html

елец

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом