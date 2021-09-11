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В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд - РИА Новости, 11.09.2021
В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
Один подъезд разрушен в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T03:54
2021-09-11T05:51
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Один подъезд разрушен в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок."Двоих вытащили из-под завалов, передали в больницу. Четыре человека обратились за медицинской помощью сами, были тоже госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
03:54 11.09.2021 (обновлено: 05:51 11.09.2021)
 
В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд

В результате взрыва газа в двухэтажном доме под Ельцом разрушен один подъезд

© Администрация Липецкой областиНа месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
© Администрация Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Один подъезд разрушен в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.
Сотрудник полиции и автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
03:47
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
"Двоих вытащили из-под завалов, передали в больницу. Четыре человека обратились за медицинской помощью сами, были тоже госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.

"Дом двухподъездный, двухэтажный. Один подъезд разрушен. Площадь разрушения уточняется", - уточнил представитель ГУМЧС.

 
ПроисшествияЕлецВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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