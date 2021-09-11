https://ria.ru/20210911/ploschadka-1749655762.html

В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке

В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке - РИА Новости, 11.09.2021

В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке

Проверка установит причины гибели ребенка на детской площадке в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:33

2021-09-11T13:33

2021-09-11T13:33

происшествия

томпонский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Проверка установит причины гибели ребенка на детской площадке в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В пятницу в селе Мегино-Алдан Томпонского района погибла девятилетняя девочка.Предварительно установлено, что ребенок сорвался вниз, взобравшись на один из игровых элементов детской площадки."При доставлении в учреждение здравоохранения констатирована ее смерть. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условия гибели ребенка, соответствия детской площадки установленным требованиям безопасности и другим вопросам. На контроле прокуратуры проведение следственными органами процессуальной проверки по данному факту", - отметили в прокуратуре.

https://realty.ria.ru/20210811/ploschadki-1743599078.html

томпонский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томпонский район, республика саха (якутия)