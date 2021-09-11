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Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения
Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения - РИА Новости, 11.09.2021
Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения
Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает агентство... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:11
2021-09-11T08:11
в мире
альберто фухимори
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает агентство Andina."Прокурор Сораида Авалос обвинил Педро Пабло Кучински за его действия как президента страны, а именно предоставление помилования Альберто Фухимори в 2017 году в обмен на избежание импичмента", - отмечает агентство.Согласно документам, представленным в конгресс страны, Кучински обвиняется в преступлении против государственного управления, в торговле влиянием, в подкупе.В декабре 2017 года Фухимори, приговоренный к 25 годам тюрьмы за коррупцию, был помилован президентом Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение.Кучински также обвиняют в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами, он находится под домашним арестом.
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в мире, альберто фухимори, перу
08:11 11.09.2021
 
Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения

Экс-президенту Перу Кучински предъявили новые обвинения в коррупции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Перу Педро Пабло Кучински
Экс-президент Перу Педро Пабло Кучински - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает агентство Andina.
"Прокурор Сораида Авалос обвинил Педро Пабло Кучински за его действия как президента страны, а именно предоставление помилования Альберто Фухимори в 2017 году в обмен на избежание импичмента", - отмечает агентство.
Согласно документам, представленным в конгресс страны, Кучински обвиняется в преступлении против государственного управления, в торговле влиянием, в подкупе.
В декабре 2017 года Фухимори, приговоренный к 25 годам тюрьмы за коррупцию, был помилован президентом Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение.
Кучински также обвиняют в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами, он находится под домашним арестом.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 23:51
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
 
В миреАльберто ФухимориПеру
 
 
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