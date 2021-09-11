https://ria.ru/20210911/peru-1749628738.html

Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения

Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения - РИА Новости, 11.09.2021

Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения

Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает агентство... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:11

2021-09-11T08:11

2021-09-11T08:11

в мире

альберто фухимори

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает агентство Andina."Прокурор Сораида Авалос обвинил Педро Пабло Кучински за его действия как президента страны, а именно предоставление помилования Альберто Фухимори в 2017 году в обмен на избежание импичмента", - отмечает агентство.Согласно документам, представленным в конгресс страны, Кучински обвиняется в преступлении против государственного управления, в торговле влиянием, в подкупе.В декабре 2017 года Фухимори, приговоренный к 25 годам тюрьмы за коррупцию, был помилован президентом Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение.Кучински также обвиняют в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами, он находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html

перу

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в мире, альберто фухимори, перу