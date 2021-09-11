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СК поддержал создание перечня объектов, нуждающихся в реставрации
СК поддержал создание перечня объектов, нуждающихся в реставрации - РИА Новости, 11.09.2021
СК поддержал создание перечня объектов, нуждающихся в реставрации
В Следственном комитете Российской Федерации поддержали идею создания единого перечня исторических объектов, нуждающихся в реставрации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:15
2021-09-11T16:35
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Следственном комитете Российской Федерации поддержали идею создания единого перечня исторических объектов, нуждающихся в реставрации, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, на сегодняшний день случаи утраты исторически важных объектов культурного наследия не являются единичными. Их разрушение и изменение внешнего вида происходит не только под воздействием времени, но и в результате противоправных действий, отметила она. Так, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последнее время зафиксирован ряд фактов порчи и утраты таких объектов, потребовавших мер уголовно-правового реагирования, указала Петренко. Она отметила, что к разрушениям или повреждениям памятников порой приводит несоблюдение законодательства, бездействие лиц, ответственных за сохранность исторических и культурных объектов, в чьем ведении они находятся.Петренко добавила, что, учитывая важность этой проблемы, глава СК РФ Александр Бастрыкин всегда обращает внимание на случаи разрушения исторических объектов и требует от подчиненных установления причин. Проведение процессуальных проверок и ход расследования уголовных дел по данным фактам часто становятся предметом контроля со стороны центрального аппарата ведомства.Она подчеркнула, что, к сожалению, только уголовно правовой механизм не позволяет в полной мере обеспечить восстановление утраченных исторических объектов. Вместе с тем каждый такой объект - это олицетворение истории, культуры и традиций страны, "в определенной степени морально-нравственная база нашего общества, они имеют большое воспитательное значение и способствуют укреплению духовных скреп последующих поколений нашего общества"."Поэтому озвученное предложение по созданию единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации, - идея рациональная и, безусловно, будет способствовать укреплению деятельности по восстановлению и сохранению культурного наследия. Ведь созданные в прошлые века жилые дома, мануфактуры и фабрики, мемориалы и другие объекты - это наследие эпох, подлинный источник информации о зарождении и развитии нашей культуры, связующий разные поколения", - отметила Петренко.Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать нацпроект, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации.
https://ria.ru/20210801/kronshtadt-1743856187.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
16:15 11.09.2021 (обновлено: 16:35 11.09.2021)
 
СК поддержал создание перечня объектов, нуждающихся в реставрации

СК поддержал создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в реставрации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Следственном комитете Российской Федерации поддержали идею создания единого перечня исторических объектов, нуждающихся в реставрации, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, на сегодняшний день случаи утраты исторически важных объектов культурного наследия не являются единичными. Их разрушение и изменение внешнего вида происходит не только под воздействием времени, но и в результате противоправных действий, отметила она. Так, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последнее время зафиксирован ряд фактов порчи и утраты таких объектов, потребовавших мер уголовно-правового реагирования, указала Петренко. Она отметила, что к разрушениям или повреждениям памятников порой приводит несоблюдение законодательства, бездействие лиц, ответственных за сохранность исторических и культурных объектов, в чьем ведении они находятся.
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Петренко добавила, что, учитывая важность этой проблемы, глава СК РФ Александр Бастрыкин всегда обращает внимание на случаи разрушения исторических объектов и требует от подчиненных установления причин. Проведение процессуальных проверок и ход расследования уголовных дел по данным фактам часто становятся предметом контроля со стороны центрального аппарата ведомства.
Она подчеркнула, что, к сожалению, только уголовно правовой механизм не позволяет в полной мере обеспечить восстановление утраченных исторических объектов. Вместе с тем каждый такой объект - это олицетворение истории, культуры и традиций страны, "в определенной степени морально-нравственная база нашего общества, они имеют большое воспитательное значение и способствуют укреплению духовных скреп последующих поколений нашего общества".
"Поэтому озвученное предложение по созданию единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации, - идея рациональная и, безусловно, будет способствовать укреплению деятельности по восстановлению и сохранению культурного наследия. Ведь созданные в прошлые века жилые дома, мануфактуры и фабрики, мемориалы и другие объекты - это наследие эпох, подлинный источник информации о зарождении и развитии нашей культуры, связующий разные поколения", - отметила Петренко.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать нацпроект, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации.
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