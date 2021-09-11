https://ria.ru/20210911/ozero-1749695607.html

Путин рассказал о важности победы на Чудском озере

Путин рассказал о важности победы на Чудском озере - РИА Новости, 11.09.2021

Путин рассказал о важности победы на Чудском озере

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере показала Западу и Востоку, что сила Руси в сложнейший период ее истории не сломлена, заявил президент России... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:47

2021-09-11T19:47

2021-09-11T22:05

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ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская область), 11 сен - РИА Новости. Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере показала Западу и Востоку, что сила Руси в сложнейший период ее истории не сломлена, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" в Псковской области."Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - сказал Путин на церемонии.По его словам, искренняя, глубокая любовь российского народа к Александру Невскому передается из поколения в поколение. "Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата. И, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы", - отметил глава государства.Александр Невский жил в сложнейший период отечественной истории, когда угроза утраты древнерусской государственности могла стать трагической реальностью - почти все княжества Древней Руси пережили разрушительные вражеские нашествия, добавил Путин. И последним, по сути, рубежом Отечества на борьбу с врагами "могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками", отметил президент России."Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться", - сказал президент."Масштаб личности Александра Невского поистине грандиозен, а его жизненный путь - сложный и многотрудный. Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства", - подчеркнул российский лидер. По словам Путина, Александр Невский проявил себя также как искусный дипломат и мудрый государственный деятель, мудрый государственный правитель. "Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности", - отметил президент.Затем патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. После этого Путин осмотрел мемориальный комплекс, а также пообщался с молодыми волонтерами.В церемонии открытия мемориала также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона. Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский.В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html

https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html

https://ria.ru/20210910/festival-1749395718.html

https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, псков, гдовский район, псковская область, владимир мединский, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), россия