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ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 11.09.2021
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:05
2021-09-11T06:06
в мире
израиль
хамас
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа. По словам военных одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
06:05 11.09.2021 (обновлено: 06:06 11.09.2021)
 
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС в ответ на ракету из Газы

© AP Photo / Khalil HamraРакета из сектора Газа, запущенная в сторону Израиля
Ракета из сектора Газа, запущенная в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС. ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы", - говорится в сообщении военных в Twitter.

Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа. По словам военных одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 02:07
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
 
В миреИзраильХамасСектор Газа
 
 
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