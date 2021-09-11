https://ria.ru/20210911/otvet-1749624534.html

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 11.09.2021

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T06:05

2021-09-11T06:05

2021-09-11T06:06

в мире

израиль

хамас

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа. По словам военных одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html

израиль

сектор газа

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2021

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в мире, израиль, хамас, сектор газа