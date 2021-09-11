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ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 11.09.2021
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:05
2021-09-11T06:05
2021-09-11T06:06
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израиль
хамас
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа. По словам военных одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
06:05 11.09.2021 (обновлено: 06:06 11.09.2021)
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС в ответ на ракету из Газы