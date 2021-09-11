https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749623292.html

"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи

"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи - РИА Новости, 11.09.2021

"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи

"Магнит" начинает внутреннее расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина на Совхозной улице в Москве, и до... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:13

2021-09-11T05:13

2021-09-11T05:40

происшествия

краснодарский край

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смертельное отравление семьи в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732842457_0:125:3252:1954_1920x0_80_0_0_f8773de5d662ca67684c7269ff699140.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Магнит" начинает внутреннее расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина на Совхозной улице в Москве, и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства", - сообщили в компании.Поставщик арбузовПоставщиком партии арбузов, которые продавались в московском магазине "Магнита" на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин", хозяйство сотрудничает с ритейлером в расследовании после сообщений о смерти бабушки и внучки, также сообщили РИА Новости в пресс-службе.Торговая сеть отмечает, что продукция поставщика поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. На своих хозяйствах в Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тысяч тонн.Как отметил глава КФХ, вся продукция проходит регулярные лабораторные проверки.Смертельное отравлениеРанее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы.В Москве открыта "горячая линия" для покупателей сети "Магнит", в магазине которой отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз. Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.

https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749617162.html

краснодарский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве