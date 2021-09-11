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https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749623292.html
"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи
"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи - РИА Новости, 11.09.2021
"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи
"Магнит" начинает внутреннее расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина на Совхозной улице в Москве, и до... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T05:13
2021-09-11T05:40
происшествия
краснодарский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Магнит" начинает внутреннее расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина на Совхозной улице в Москве, и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства", - сообщили в компании.Поставщик арбузовПоставщиком партии арбузов, которые продавались в московском магазине "Магнита" на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин", хозяйство сотрудничает с ритейлером в расследовании после сообщений о смерти бабушки и внучки, также сообщили РИА Новости в пресс-службе.Торговая сеть отмечает, что продукция поставщика поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. На своих хозяйствах в Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тысяч тонн.Как отметил глава КФХ, вся продукция проходит регулярные лабораторные проверки.Смертельное отравлениеРанее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы.В Москве открыта "горячая линия" для покупателей сети "Магнит", в магазине которой отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз. Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.
https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html
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происшествия, краснодарский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве
05:13 11.09.2021 (обновлено: 05:40 11.09.2021)
 
"Магнит" убрал партию арбузов из своего магазина после отравления семьи

В "Магните" убрали арбузы с прилавков после смертельного отравления двух москвичей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип магазина "Магнит" на одной из улиц в Москве
Логотип магазина Магнит на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Магнит" начинает внутреннее расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина на Совхозной улице в Москве, и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства", - сообщили в компании.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 21:38
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички

Поставщик арбузов

Поставщиком партии арбузов, которые продавались в московском магазине "Магнита" на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин", хозяйство сотрудничает с ритейлером в расследовании после сообщений о смерти бабушки и внучки, также сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Торговая сеть отмечает, что продукция поставщика поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. На своих хозяйствах в Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тысяч тонн.
Как отметил глава КФХ, вся продукция проходит регулярные лабораторные проверки.

Смертельное отравление

Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы.
В Москве открыта "горячая линия" для покупателей сети "Магнит", в магазине которой отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз. Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
00:39
Стало известно о тяжелом состоянии женщины, отравившейся арбузом
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Смертельное отравление семьи в Москве
 
 
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