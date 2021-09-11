https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749617162.html

Стало известно о тяжелом состоянии женщины, отравившейся арбузом

Стало известно о тяжелом состоянии женщины, отравившейся арбузом - РИА Новости, 11.09.2021

Стало известно о тяжелом состоянии женщины, отравившейся арбузом

Москвичка, госпитализированная после употребления арбуза, находится в тяжелом состоянии в инфекционной больнице, об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:39

2021-09-11T00:39

2021-09-11T07:39

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смертельное отравление семьи в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Москвичка, госпитализированная после употребления арбуза, находится в тяжелом состоянии в инфекционной больнице, об этом сообщает "Пятый канал".По данным телеканала, пострадавшей проводят интенсивную терапию, результаты исследования выявили в ее организме кишечную бактериальную инфекцию неясного происхождения.Медики пока не дают никаких прогнозов по ее состоянию.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.

https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html

https://ria.ru/20210910/sosed-1749591326.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве