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В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника - РИА Новости, 11.09.2021
В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
Отпевание трагически погибшего режиссера Александра Мельника завершилось в субботу в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:00
2021-09-11T14:00
свердловский район
московская область (подмосковье)
владимир якунин
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр соколов
фонд андрея первозванного
евгений зиничев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отпевание трагически погибшего режиссера Александра Мельника завершилось в субботу в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.У входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, от фонда Андрея Первозванного. Проститься с режиссером пришли десятки людей, в числе которых актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Рамис Ибрагимов, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, экс-глава РЖД Владимир Якунин, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов."Сегодня Фонд Андрея Первозванного идет по тому пути, который заложил Александр Владимирович. Владимир Иванович Якунин сегодня продолжает то дело принесения Святого огня, принесения святынь. И те святыни, которые вы сегодня видите с Афона, из Греции и тех святых мест, которые были нам не доступны вообще - и вдруг открылись небеса, и они пришли на российскую землю, и сегодня не только мы, а миллионы людей,... которые прикоснулись хоть один раз к этим святыням - молитвенно провожают его в последний путь", - сказал настоятель храма и духовник режиссера, протоиерей Николай Соколов перед отпеванием.Настоятель отметил, что о режиссере можно много говорить как о человеке творческом, наделенном той духовной силой, "которая воистину имеет ту крупицу веры, о которой сказано в Евангелии". "Он не призывал всех нас быть такими, как он, он просто показывал путь, как жить. Он ушел в вечность, ушел к тому идеалу жизни, к которому стремился. И веруем, что Господь помилует его. Сегодня мы все с вами обрели истинного молитвенника за всех нас, верим, что сегодня он простит всех нас и помолится за нас", - сказал протоиерей.Он рассказал, что "близкие родственники и государственное начальство" попросили помолиться и о главе МЧС Евгении Зиничеве, который погиб, спасая режиссера. Прощание с ним состоялось накануне.Мельника похоронят в Подмосковье при храме в поселке Афинеево, где он жил.Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. В 1980 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В качестве режиссера Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), также участвовал в создании документальных фильмов. Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год.
https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html
https://ria.ru/20210908/melnik-1749224574.html
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свердловский район, московская область (подмосковье), владимир якунин, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр соколов, фонд андрея первозванного, евгений зиничев
14:00 11.09.2021
 
В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника

В Москве в храме Святителя Николая завершилось отпевание режиссера Мельника

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Мельник
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отпевание трагически погибшего режиссера Александра Мельника завершилось в субботу в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.
У входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, от фонда Андрея Первозванного. Проститься с режиссером пришли десятки людей, в числе которых актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Рамис Ибрагимов, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, экс-глава РЖД Владимир Якунин, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов.
"Сегодня Фонд Андрея Первозванного идет по тому пути, который заложил Александр Владимирович. Владимир Иванович Якунин сегодня продолжает то дело принесения Святого огня, принесения святынь. И те святыни, которые вы сегодня видите с Афона, из Греции и тех святых мест, которые были нам не доступны вообще - и вдруг открылись небеса, и они пришли на российскую землю, и сегодня не только мы, а миллионы людей,... которые прикоснулись хоть один раз к этим святыням - молитвенно провожают его в последний путь", - сказал настоятель храма и духовник режиссера, протоиерей Николай Соколов перед отпеванием.
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Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин
Настоятель отметил, что о режиссере можно много говорить как о человеке творческом, наделенном той духовной силой, "которая воистину имеет ту крупицу веры, о которой сказано в Евангелии". "Он не призывал всех нас быть такими, как он, он просто показывал путь, как жить. Он ушел в вечность, ушел к тому идеалу жизни, к которому стремился. И веруем, что Господь помилует его. Сегодня мы все с вами обрели истинного молитвенника за всех нас, верим, что сегодня он простит всех нас и помолится за нас", - сказал протоиерей.
Он рассказал, что "близкие родственники и государственное начальство" попросили помолиться и о главе МЧС Евгении Зиничеве, который погиб, спасая режиссера. Прощание с ним состоялось накануне.
Мельника похоронят в Подмосковье при храме в поселке Афинеево, где он жил.
Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. В 1980 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В качестве режиссера Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), также участвовал в создании документальных фильмов. Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год.
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Свердловский районМосковская область (Подмосковье)Владимир ЯкунинРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр СоколовФонд Андрея ПервозванногоЕвгений Зиничев
 
 
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