https://ria.ru/20210911/oteli-1749559412.html
Эксперты выяснили, какие отели выбирали туристы летом
Эксперты выяснили, какие отели выбирали туристы летом - РИА Новости, 11.09.2021
Эксперты выяснили, какие отели выбирали туристы летом
Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких городах россияне останавливались в отелях летом 2021 года и какой тип жилья они предпочитали, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:35
2021-09-11T02:35
2021-09-11T02:35
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких городах россияне останавливались в отелях летом 2021 года и какой тип жилья они предпочитали, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований клиентов за период с 1 июня по 31 августа. Наибольшим спросом пользовались объекты размещения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а самыми востребованными стали трехзвездочные гостиницы.Из десяти наиболее популярных городов, в которых останавливались туристы летом, первое место заняла Москва. На столицу пришлось 16,9 процента всех бронирований, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с долей 11,2 процента, а третью — Сочи с 5,5 процента заказов."Введение ограничений в Краснодарском крае в связи с коронавирусом не могло не сказаться на туристическом потоке в регион, — комментирует руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. — Кроме того, в этом году у путешественников появилось больше альтернатив для поездок за рубеж. Помимо Турции этим летом были доступны Черногория, Хорватия, Болгария и другие привлекательные для россиян направления. На этом фоне снижение спроса в Сочи и Краснодар закономерно".В этом году изменились цены на аренду жилья и длительность бронирования. Если в 2020-м ночь в отеле обходилась в среднем в 5450 рублей, то в 2021-м стоимость составила уже 5900 рублей. Средний чек за весь период проживания уменьшился с 15 500 рублей в 2020-м до 14 100 рублей в 2021 году.Более половины всех бронирований (53 процентов) совершалось летом на одну ночь. Жилье на срок от четырех до семи ночей требовалось в 21 проценте случаев, столько же пришлось на двух-трехдневный отдых. В других случаях путешественники останавливались в гостиницах более чем на восемь суток.По звездной категории самыми популярными летом 2021 года оказались "трешки" — на них пришлось 31,4 процентов бронирований. На втором месте четырехзвездочные отели (30,3 процента), а на третьем — апартаменты и гостевые дома (25,2 процента). Останавливаться в пятизвездочных объектах размещения предпочитали 8,5 процента путешественников, в двух звездах— 4,1, а в одной звезде — 0,5 процента туристов.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210910/egipet-1749518312.html
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санкт-петербург, сочи, москва, новости - туризм, туристы, отели, туризм, отдых на море
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких городах россияне останавливались в отелях летом 2021 года и какой тип жилья они предпочитали, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы данные бронирований клиентов за период с 1 июня по 31 августа. Наибольшим спросом пользовались объекты размещения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а самыми востребованными стали трехзвездочные гостиницы.
Из десяти наиболее популярных городов, в которых останавливались туристы летом, первое место заняла Москва. На столицу пришлось 16,9 процента всех бронирований, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с долей 11,2 процента, а третью — Сочи с 5,5 процента заказов.
"Введение ограничений в Краснодарском крае в связи с коронавирусом не могло не сказаться на туристическом потоке в регион, — комментирует руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. — Кроме того, в этом году у путешественников появилось больше альтернатив для поездок за рубеж. Помимо Турции этим летом были доступны Черногория, Хорватия, Болгария и другие привлекательные для россиян направления. На этом фоне снижение спроса в Сочи и Краснодар закономерно".
В этом году изменились цены на аренду жилья и длительность бронирования. Если в 2020-м ночь в отеле обходилась в среднем в 5450 рублей, то в 2021-м стоимость составила уже 5900 рублей. Средний чек за весь период проживания уменьшился с 15 500 рублей в 2020-м до 14 100 рублей в 2021 году.
Более половины всех бронирований (53 процентов) совершалось летом на одну ночь. Жилье на срок от четырех до семи ночей требовалось в 21 проценте случаев, столько же пришлось на двух-трехдневный отдых. В других случаях путешественники останавливались в гостиницах более чем на восемь суток.
По звездной категории самыми популярными летом 2021 года оказались "трешки" — на них пришлось 31,4 процентов бронирований. На втором месте четырехзвездочные отели (30,3 процента), а на третьем — апартаменты и гостевые дома (25,2 процента). Останавливаться в пятизвездочных объектах размещения предпочитали 8,5 процента путешественников, в двух звездах— 4,1, а в одной звезде — 0,5 процента туристов.