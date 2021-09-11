https://ria.ru/20210911/oshibka-1749619208.html

NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле

NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле - РИА Новости, 11.09.2021

NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле

При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T01:37

2021-09-11T01:37

2021-09-11T03:40

в мире

сша

кабул (город)

министерство обороны сша

джон кирби

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, сообщает New York Times.В конце августа 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, через который шла эвакуация людей. США обвинили в теракте группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* и уничтожили двух ее членов ударом с беспилотника. По утверждению Пентагона, уничтоженный беспилотником автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные не сомневается в правильности выбранной цели. Информацию о гибели мирных жителей в Вашингтоне комментировать не стали.Издание усомнилось в версии Пентагона, сославшись на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя, а также с членами его семьи в Кабуле. По данным NYT, убитым водителем был Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США, в день удара он ехал на автомобиле по рабочим делам.Ахмади, по данным издания, работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьей просил в США убежища, ожидая соответствующего решения.Журналисты восстановили картину того дня: утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ему ноутбук. Он отправился на машине по делам; военные же сочли, что его белый седан выехал из дома, который считали убежищем боевиков. Весь день, как утверждает газета, над автомобилем кружил беспилотник. Родные погибшего в беседе с журналистами издания отрицали его связь с террористами, а то, что военные сочли подозрительными действиями, - рутина его рабочего дня.NYT также пишет, что Ахмади загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя РИА Новости информацию New York Times, заявил, что авиаудар был нанесен на основе "хорошей развединформации" и помог предотвратить угрозу аэропорту. В то же время он признал, что оценка результатов удара еще не завершена.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html

https://ria.ru/20210829/vzryv-1747740016.html

сша

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле