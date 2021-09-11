https://ria.ru/20210911/oshibka-1749619208.html
NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле
NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле - РИА Новости, 11.09.2021
NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле
При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T01:37
2021-09-11T01:37
2021-09-11T03:40
в мире
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кабул (город)
министерство обороны сша
джон кирби
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. При авиаударе, который США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, сообщает New York Times.В конце августа 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, через который шла эвакуация людей. США обвинили в теракте группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* и уничтожили двух ее членов ударом с беспилотника. По утверждению Пентагона, уничтоженный беспилотником автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные не сомневается в правильности выбранной цели. Информацию о гибели мирных жителей в Вашингтоне комментировать не стали.Издание усомнилось в версии Пентагона, сославшись на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя, а также с членами его семьи в Кабуле. По данным NYT, убитым водителем был Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США, в день удара он ехал на автомобиле по рабочим делам.Ахмади, по данным издания, работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьей просил в США убежища, ожидая соответствующего решения.Журналисты восстановили картину того дня: утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ему ноутбук. Он отправился на машине по делам; военные же сочли, что его белый седан выехал из дома, который считали убежищем боевиков. Весь день, как утверждает газета, над автомобилем кружил беспилотник. Родные погибшего в беседе с журналистами издания отрицали его связь с террористами, а то, что военные сочли подозрительными действиями, - рутина его рабочего дня.NYT также пишет, что Ахмади загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя РИА Новости информацию New York Times, заявил, что авиаудар был нанесен на основе "хорошей развединформации" и помог предотвратить угрозу аэропорту. В то же время он признал, что оценка результатов удара еще не завершена.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле
01:37 11.09.2021 (обновлено: 03:40 11.09.2021)
NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле
NYT: США после взрыва в Кабуле убили вместо террориста сотрудника американской НКО
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.
При авиаударе, который США
нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, сообщает New York Times
.
В конце августа 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, через который шла эвакуация людей. США обвинили в теракте группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* и уничтожили двух ее членов ударом с беспилотника. По утверждению Пентагона, уничтоженный беспилотником автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
заявил, что американские военные не сомневается в правильности выбранной цели. Информацию о гибели мирных жителей в Вашингтоне комментировать не стали.
Издание усомнилось в версии Пентагона, сославшись на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя, а также с членами его семьи в Кабуле. По данным NYT, убитым водителем был Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США, в день удара он ехал на автомобиле по рабочим делам.
"В то время как военные США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семь детей, были убиты в ходе удара", - пишет издание.
Ахмади, по данным издания, работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьей просил в США убежища, ожидая соответствующего решения.
Журналисты восстановили картину того дня: утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ему ноутбук. Он отправился на машине по делам; военные же сочли, что его белый седан выехал из дома, который считали убежищем боевиков. Весь день, как утверждает газета, над автомобилем кружил беспилотник. Родные погибшего в беседе с журналистами издания отрицали его связь с террористами, а то, что военные сочли подозрительными действиями, - рутина его рабочего дня.
NYT также пишет, что Ахмади загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя РИА Новости информацию New York Times, заявил, что авиаудар был нанесен на основе "хорошей развединформации" и помог предотвратить угрозу аэропорту. В то же время он признал, что оценка результатов удара еще не завершена.
*Запрещенная в России террористическая организация.