https://ria.ru/20210911/orbita-1749708401.html
Высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров для начала съемок фильма "Вызов"
Высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров для начала съемок фильма "Вызов" - РИА Новости, 11.09.2021
Высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров для начала съемок фильма "Вызов"
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) подняли на 750 метров перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки на орбите... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:58
2021-09-11T22:58
2021-09-11T23:04
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) подняли на 750 метров перед прибытием в октябре корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки на орбите первого художественного фильма, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", - говорится в сообщении.Двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС штатно включились в 21.54 мск и проработали 31 секунду. Средняя высота орбиты станции после маневра увеличилась на 750 метров.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210910/konteyner-1749443696.html
https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
22:58 11.09.2021 (обновлено: 23:04 11.09.2021)
Высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров для начала съемок фильма "Вызов"
Роскосмос: высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров перед прибытием корабля "Союз МС-19"