https://ria.ru/20210911/obrazovanie-1749663173.html

Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии

Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии - РИА Новости, 11.09.2021

Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии

13 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения".

2021-09-11T14:49

2021-09-11T14:49

2021-09-11T14:49

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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;- ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- президент группы "Синара" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО.В рамках мероприятия будет представлено исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".Как система высшего образования справилась с вызовами пандемии, какие цифровые механизмы внедрили вузы, почему важно вовлекать студентов в систему управления качеством образования и зависит ли напрямую качество получаемых знаний от форматов обучения?Ответы на эти и другие вопросы обобщены в исследовании, которое подготовили исследовательские группы 13-и российских университетов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы