Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии
13 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения".
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Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- президент группы "Синара" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО.
В рамках мероприятия будет представлено исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".
Как система высшего образования справилась с вызовами пандемии, какие цифровые механизмы внедрили вузы, почему важно вовлекать студентов в систему управления качеством образования и зависит ли напрямую качество получаемых знаний от форматов обучения?
Ответы на эти и другие вопросы обобщены в исследовании, которое подготовили исследовательские группы 13-и российских университетов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- президент группы "Синара" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО.
В рамках мероприятия будет представлено исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".
Как система высшего образования справилась с вызовами пандемии, какие цифровые механизмы внедрили вузы, почему важно вовлекать студентов в систему управления качеством образования и зависит ли напрямую качество получаемых знаний от форматов обучения?
Ответы на эти и другие вопросы обобщены в исследовании, которое подготовили исследовательские группы 13-и российских университетов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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