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Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии
Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии - РИА Новости, 11.09.2021
Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии
13 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения".
2021-09-11T14:49
2021-09-11T14:49
анонсы
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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;- ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- президент группы "Синара" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО.В рамках мероприятия будет представлено исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".Как система высшего образования справилась с вызовами пандемии, какие цифровые механизмы внедрили вузы, почему важно вовлекать студентов в систему управления качеством образования и зависит ли напрямую качество получаемых знаний от форматов обучения?Ответы на эти и другие вопросы обобщены в исследовании, которое подготовили исследовательские группы 13-и российских университетов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:49 11.09.2021
 

Круглый стол о высшем образовании в условиях пандемии

Читать ria.ru в
13 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- президент группы "Синара" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО.

В рамках мероприятия будет представлено исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".
Как система высшего образования справилась с вызовами пандемии, какие цифровые механизмы внедрили вузы, почему важно вовлекать студентов в систему управления качеством образования и зависит ли напрямую качество получаемых знаний от форматов обучения?
Ответы на эти и другие вопросы обобщены в исследовании, которое подготовили исследовательские группы 13-и российских университетов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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