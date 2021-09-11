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"Ледового побоища не было". Главные мифы об Александре Невском

"Ледового побоища не было". Главные мифы об Александре Невском - РИА Новости, 11.09.2021

"Ледового побоища не было". Главные мифы об Александре Невском

В России проходят торжества в честь 800-летия легендарного полководца князя Александра Невского. Его личность веками обрастала многочисленными мифами. Однако... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:03

религия

ватикан

норвегия

лев гумилев

александр невский

нева (река)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В России проходят торжества в честь 800-летия легендарного полководца князя Александра Невского. Его личность веками обрастала многочисленными мифами. Однако достоверных фактов немного. Кем он был на самом деле — в материале РИА Новости.Мнимая фразаСамым узнаваемым деятелем древнерусской истории Александр Невский стал благодаря полотну Павла Корина, написанному в разгар Великой Отечественной по заказу Наркомата культуры: правитель стоит во весь рост, заслоняя собой русские земли. У него двуручное оружие, намекающее на фразу "Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет".Долгие годы цитату повсеместно тиражировали. А придумал ее советский сценарист Петр Павленко для фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". За основу он взял евангельское изречение Иисуса Христа: "Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут". И добавил политического подтекста — лента вышла в 1938-м, когда СССР вел активную антифашистскую пропаганду.Картина Эйзенштейна стала мощным "идеологическим орудием" в годы войны. А после победы, что интересно, многие воспринимали ее как документалку, не как художественное произведение."Никто не провалился"Кинофильм закрепил в сознании миллионов граждан образы рыцарей в "ведрах" с рогами, тевтонской "свиньи", замерзшего озера. Именно так сейчас представляют Ледовое побоище 5 апреля 1242-го.Однако историки даже не знают, где точно происходила битва. Да, на Чудском озере — но оно довольно большое. Летописцы, правда, оставили примерные координаты засадного полка новгородцев: "на Узмени, у Воронья камени".Несколько лет назад начались поиски, казавшиеся безнадежными. Во-первых, за сотни лет уровень воды поднялся на целых три метра, что изменило границы озера. Во-вторых, дно там — в основном из песчаника, поэтому тот самый Вороний камень изрядно поистерся.Археологи все же отыскали основание огромной глыбы. Компьютерный анализ показал, что на ней имелись выступы, похожие на крылья, туловище и хвост птицы.Что еще удивило ученых: скала совсем недалеко от берега. То есть вряд ли бились на середине озера."Палеоклиматологи выяснили, что климат в середине XIII века здесь был схожим с показателями середины XX столетия. А тогда лед промерзал минимум на полметра. По такому льду могут проехаться несколько танков весом больше десяти тонн — а что уж говорить о немецких рыцарях. На тонкий лед те бы, как и наши, не сунулись. Ведь перед сражением тщательно изучали местность", — объясняет РИА Новости историк Владимир Потресов.Кроме того, 700 лет назад в Европе воевали совсем в другом обмундировании. "Мы привыкли думать о рыцарских латах, — продолжает историк. — Но они появились в XIV веке и использовались только как турнирное или церемониальное снаряжение. Биться в реальных условиях в них невозможно — очень тяжело и неудобно".Вместо громоздкой брони тевтонцы носили кольчуги — как, впрочем, и бойцы из дружины Невского. Следовательно одно войско, говорит Потресов, точно не было тяжелее другого.Легенда о "свинье"Не существовало и знаменитой "свиньи": тевтонцы сражались на конях. Схожий расклад был и у русских."Весна, болота застыли, и с почти стопроцентной долей вероятности сражались не на льду, а на подмерзшем берегу, по которому могли передвигаться лошади", — уточняет историк Владимир Казаков.В пользу этой версии говорит запись в Ливонской рифмованной хронике XIII века, где указано, что убитые "падали на траву".Однако некоторые специалисты не согласны. По их мнению, хронист употребил распространенную тогда немецкую идиому. Дословно она переводится как "укусить траву" — аналог русского выражения "пасть на сыру землю", когда говорят о гибели в битве. То есть вопрос о месте сражения остается открытым.Грозный или Невский?Как бы то ни было, князь наиболее известен по Ледовому побоищу. Но прозвище он получил после другой победы — над шведами возле устья Невы двумя годами ранее.В хрониках того времени правителя именуют либо Александром Ярославичем, либо просто князем Александром. Есть еще одно прозвище от современников — Грозный. Его можно встретить в Первой новгородской летописи."Пошел грозный князь Александр в Татары к цесарю Батыю", — писал хронист.Историки полагают, что эпитет ничем не примечателен: так в Средние века называли любого могущественного правителя. Князь Александр именно такой: разбив тевтонцев, он активно участвовал в политических интригах русских князей — с кем-то договаривался, а кого-то убивал."Александр Невский был жесток, отрицать это бессмысленно, но в XIII веке понятия о милосердии весьма отличались от нынешних", — поясняет историк Андрей Михайлов."Политик, а не прислужник"В междоусобицы нередко вмешивались татаро-монголы. От них Александр Ярославович в 1248-м получил ярлык на великое княжение. Поэтому есть мнение, что Невский был всего-навсего прислужником Золотой Орды и во всем подчинялся ханам. Однажды, например, утопил в крови Новгород, чьи жители отказались платить ордынцам дань.Однако историки подчеркивают: правитель вынужденно пошел на такой шаг. С Монгольской империей тогда никто не смел тягаться. Чтобы сохранить земли от очередного разорения, князь вел сложную игру. Как показали события — правильную. Русь получила передышку и смогла восстановиться после нашествия Батыя в конце 1230-х."Тщательный анализ источников не дает оснований видеть в Александре Ярославиче ни пособника монголов в 1238-м (год завоевания Руси. — Прим. ред.), ни виновника установления зависимости в последующие годы. Он действовал как расчетливый и дальновидный политик", — написал в исследовании историк Андрей Кузьмин.Выдумка ГумилеваС Ордой, кстати, связано еще несколько заблуждений об Александре Невском. Например, его успехи в переговорах с татаро-монголами подчас объясняют тем, что князя усыновил сам хан Батый — потому ему и дали ярлык. Эта версия на самом деле появилась не так давно: в середине XX века ее выдвинул историк Лев Гумилев. Однако в летописях ничего об этом не сказано, хотя столь примечательное событие хронисты не могли проигнорировать.То же относится к распространенному обвинению в адрес князя: он, чтобы заручиться поддержкой ордынцев, отступился от православной веры — в 1247-м поклонился идолам в ставке Батыя. Но известно, что родственника Александра Ярославича, Михаила Черниговского, убили как раз за отказ от языческого обряда.Опровержение ученые обнаружили в записях францисканского монаха Плано Карпини, который несколько лет жил в столице Монгольской империи."Так как они (татаро-монголы. — Прим. ред.) не соблюдают никакого закона о богопочитании, то никого еще, насколько мы знаем, не заставили отказаться от своей веры или закона, за исключением Михаила", — писал католик. Видимо, правителя Чернигова хотели убить в любом случае.Карпини, к слову, удалось подружиться и с Александром. Этим фактом некоторые ученые объясняют активную переписку правителя с папой римским, который в 1250-е переманивал князя в католичество. Отсюда еще одна версия о предательстве родной веры.Невский и вправду тесно общался с Ватиканом. Но прежде всего, отмечают специалисты, чтобы избежать полномасштабной войны с крупными игроками в Прибалтике: Норвегией, Швецией и Великим княжеством Литовским. Эти государства были католическими и во многом слушались понтифика.Историки не сомневаются: Александр Ярославович отказался переходить в "латинянскую веру". По какой причине — до конца не известно. Непонятны исследователям и другие эпизоды биографии князя. А она почти сразу после его смерти в 1256-м начала обрастать мифами — как и положено самому значимому деятелю русской истории XIII века.

https://ria.ru/20191206/1562030761.html

ватикан

норвегия

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, норвегия, лев гумилев, александр невский, нева (река)