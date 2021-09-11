12:48 11.09.2021 (обновлено: 13:58 11.09.2021)
"Демагогия": Пушков высмеял заявление о скором нападении России на Эстонию
Сенатор Пушков назвал заявление эстонского министра о скором нападении России демагогией
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема о том, что Россия представляет серьезную угрозу и может напасть на его страну.
По словам члена Совфеда, у подобных высказываний, несмотря на то, что они далеки от реальности, есть смысл: так Таллин пытается повысить свою значимость в глазах НАТО и Евросоюза.
"Ведь если для Эстонии нет угрозы, если это не "прифронтовое государство", которое может чуть ли не завтра стать объектом атаки России, то кому она вообще будет интересна, кроме нескольких торговых партнеров? Кому она вообще будет нужна как субъект политики, кроме самих эстонцев?" — отметил Пушков.
Помимо этого, причиной "демагогии такого рода", по мнению сенатора, может быть желание военных получить больше денег из бюджета. Он напомнил о высказывании одного эстонского генерала, который заявил, что его страна сможет самостоятельно отразить нападение со стороны России, если армии увеличат финансирование.
"Все понимают, что это чушь, но десятилетями играют в эту циничную игру", — подытожил сенатор.
Ранее действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала способ "сдержать Россию". Она отметила, что страны Балтии расходуют на оборону больше двух процентов ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО, поэтому Евросоюзу стоило бы профинансировать ее создание в этих государствах.