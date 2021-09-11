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В День города проезд по МЦК будет бесплатным
В День города проезд по МЦК будет бесплатным - РИА Новости, 11.09.2021
В День города проезд по МЦК будет бесплатным
В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров бесплатный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T00:25
2021-09-11T00:25
2021-09-11T00:25
общество
москва
сергей собянин
ржд
день города москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров бесплатный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Таким образом столица вместе с РЖД отмечают не только день города, но и пятилетие Московского центрального кольца.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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общество, москва, сергей собянин, ржд, день города москвы
В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Москвичи и гости столицы смогут бесплатно проехать по МЦК в День города