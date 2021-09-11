https://ria.ru/20210911/mtsk-1749616239.html

В День города проезд по МЦК будет бесплатным

В День города проезд по МЦК будет бесплатным - РИА Новости, 11.09.2021

В День города проезд по МЦК будет бесплатным

В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров бесплатный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:25

2021-09-11T00:25

2021-09-11T00:25

общество

москва

сергей собянин

ржд

день города москвы

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров бесплатный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Таким образом столица вместе с РЖД отмечают не только день города, но и пятилетие Московского центрального кольца.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/veloprokat-1749192331.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, ржд, день города москвы