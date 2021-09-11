https://ria.ru/20210911/moskva-1749652826.html

В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове

В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове - РИА Новости, 11.09.2021

В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове

Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:03

2021-09-11T13:03

2021-09-11T13:03

общество

леонид якубович

москва

юрий лужков

елена батурина

надежда бабкина

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости.Субботник в память об экс-мэре Москвы прошел в субботу в парке Коломенское. Москвичи высадили 263 грушевых и яблоневых деревьев, чтобы расширить сады, которыми веками славилось Коломенское. Один из таких садов был воссоздан Лужковым и москвичами, пришедшими поздравить его с 80-летием, в рамках субботника в 2016 году.Свои деревья посадили вдова Лужкова - Елена Батурина, народная артистка Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович.Она отметила, что люди в ходе субботника благодарили за организацию мероприятия, делились воспоминаниями о личных встречах."Организован фонд имени Лужкова, он организован для того, чтобы идеи, которые он не успел воплотить, мы бы продолжали, мы сейчас над этим работаем в области спорта, образования", - добавила Батурина.

https://ria.ru/20201210/moskva-1588593777.html

https://ria.ru/20200214/1564687323.html

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общество, леонид якубович, москва, юрий лужков, елена батурина, надежда бабкина