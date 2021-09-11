В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
В Коломенском высадили более 250 яблонь и груш в память об экс-мэре Москвы Лужкове
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике "Коломенское"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости.
Субботник в память об экс-мэре Москвы прошел в субботу в парке Коломенское. Москвичи высадили 263 грушевых и яблоневых деревьев, чтобы расширить сады, которыми веками славилось Коломенское. Один из таких садов был воссоздан Лужковым и москвичами, пришедшими поздравить его с 80-летием, в рамках субботника в 2016 году.
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Свои деревья посадили вдова Лужкова - Елена Батурина, народная артистка Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович.
"Пять лет назад, когда Юрию Михайловичу было 80 лет, субботник московский - это был наш подарок ему на 80-летие. И мы заложили первый сад - восстановление садов, которые были в Коломенском, и с трибуны с театральной он сказал, что давайте соберемся через пять лет и продолжим эту традицию, сохраним еще один сад. Юрия Михайловича нет, но мы решили, что эта традиция, которая была начата пять лет назад, должна быть продолжена. И по сути делаем то, что он обещал: собрались вместе, чтобы посадить еще один сад в его память", - сказала Батурина.
Она отметила, что люди в ходе субботника благодарили за организацию мероприятия, делились воспоминаниями о личных встречах.
"Организован фонд имени Лужкова, он организован для того, чтобы идеи, которые он не успел воплотить, мы бы продолжали, мы сейчас над этим работаем в области спорта, образования", - добавила Батурина.
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