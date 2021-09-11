Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/moskva-1749652826.html
В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове - РИА Новости, 11.09.2021
В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:03
2021-09-11T13:03
общество
леонид якубович
москва
юрий лужков
елена батурина
надежда бабкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170274_139:427:3019:2047_1920x0_80_0_0_8a642244c891fcd3f0bb97854610af06.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости.Субботник в память об экс-мэре Москвы прошел в субботу в парке Коломенское. Москвичи высадили 263 грушевых и яблоневых деревьев, чтобы расширить сады, которыми веками славилось Коломенское. Один из таких садов был воссоздан Лужковым и москвичами, пришедшими поздравить его с 80-летием, в рамках субботника в 2016 году.Свои деревья посадили вдова Лужкова - Елена Батурина, народная артистка Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович.Она отметила, что люди в ходе субботника благодарили за организацию мероприятия, делились воспоминаниями о личных встречах."Организован фонд имени Лужкова, он организован для того, чтобы идеи, которые он не успел воплотить, мы бы продолжали, мы сейчас над этим работаем в области спорта, образования", - добавила Батурина.
https://ria.ru/20201210/moskva-1588593777.html
https://ria.ru/20200214/1564687323.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170274_446:310:2761:2047_1920x0_80_0_0_448b19fabc98994460fce346d19a1d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, леонид якубович, москва, юрий лужков, елена батурина, надежда бабкина
13:03 11.09.2021
 
В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове

В Коломенском высадили более 250 яблонь и груш в память об экс-мэре Москвы Лужкове

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике "Коломенское"
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 250 яблонь и груш высадили в Коломенском в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИА Новости.
Субботник в память об экс-мэре Москвы прошел в субботу в парке Коломенское. Москвичи высадили 263 грушевых и яблоневых деревьев, чтобы расширить сады, которыми веками славилось Коломенское. Один из таких садов был воссоздан Лужковым и москвичами, пришедшими поздравить его с 80-летием, в рамках субботника в 2016 году.
Церемония открытия мемориальной доски бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 14:04
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову
Свои деревья посадили вдова Лужкова - Елена Батурина, народная артистка Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович.
"Пять лет назад, когда Юрию Михайловичу было 80 лет, субботник московский - это был наш подарок ему на 80-летие. И мы заложили первый сад - восстановление садов, которые были в Коломенском, и с трибуны с театральной он сказал, что давайте соберемся через пять лет и продолжим эту традицию, сохраним еще один сад. Юрия Михайловича нет, но мы решили, что эта традиция, которая была начата пять лет назад, должна быть продолжена. И по сути делаем то, что он обещал: собрались вместе, чтобы посадить еще один сад в его память", - сказала Батурина.
Она отметила, что люди в ходе субботника благодарили за организацию мероприятия, делились воспоминаниями о личных встречах.
"Организован фонд имени Лужкова, он организован для того, чтобы идеи, которые он не успел воплотить, мы бы продолжали, мы сейчас над этим работаем в области спорта, образования", - добавила Батурина.
Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля 2020, 09:10
Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу
 
ОбществоЛеонид ЯкубовичМоскваЮрий ЛужковЕлена БатуринаНадежда Бабкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
14:00Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
12:54При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
12:53Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
Лента новостейМолния