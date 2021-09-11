https://ria.ru/20210911/moskva-1749640582.html

Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии

Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии

Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:07

2021-09-11T11:07

2021-09-11T11:44

москва

сергей собянин

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени (во время пандемии - ред.)", - сказал Собянин.Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные. "Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно", - добавил мэр.Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица сократилась до докризисного уровня, заявил также Собянин."Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем так прилично достаточно", - сказал он."Скажем, от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - отметил мэр.

https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, владимир путин, коронавирус в россии