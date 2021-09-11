https://ria.ru/20210911/moskva-1749640582.html
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии
Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:07
2021-09-11T11:07
2021-09-11T11:44
москва
сергей собянин
владимир путин
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749167893_0:168:2669:1669_1920x0_80_0_0_61d2a91569d53565e2d31373e93c7334.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени (во время пандемии - ред.)", - сказал Собянин.Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные. "Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно", - добавил мэр.Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица сократилась до докризисного уровня, заявил также Собянин."Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем так прилично достаточно", - сказал он."Скажем, от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - отметил мэр.
https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749167893_0:46:2669:2048_1920x0_80_0_0_eecb3e0b0dbddf91d3d3ec8880f9abcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, владимир путин, коронавирус в россии
11:07 11.09.2021 (обновлено: 11:44 11.09.2021)
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии
Мэр Собянин: экономика Москвы вышла на докризисный уровень
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени (во время пандемии - ред.)", - сказал Собянин.
Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные. "Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно", - добавил мэр.
Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица сократилась до докризисного уровня, заявил также Собянин.
"Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем так прилично достаточно", - сказал он.
"Скажем, от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - отметил мэр.