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Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии
Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:07
2021-09-11T11:44
москва
сергей собянин
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени (во время пандемии - ред.)", - сказал Собянин.Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные. "Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно", - добавил мэр.Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица сократилась до докризисного уровня, заявил также Собянин."Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем так прилично достаточно", - сказал он."Скажем, от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - отметил мэр.
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москва, сергей собянин, владимир путин, коронавирус в россии
11:07 11.09.2021 (обновлено: 11:44 11.09.2021)
 
Собянин оценил темпы восстановления московской экономики после пандемии

Мэр Собянин: экономика Москвы вышла на докризисный уровень

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии коронавируса не была остановлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени (во время пандемии - ред.)", - сказал Собянин.
Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные. "Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно", - добавил мэр.
Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица сократилась до докризисного уровня, заявил также Собянин.
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"Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем так прилично достаточно", - сказал он.
"Скажем, от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - отметил мэр.
 
МоскваСергей СобянинВладимир ПутинКоронавирус в России
 
 
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