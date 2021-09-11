https://ria.ru/20210911/moskva-1749634873.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:53

2021-09-11T09:53

2021-09-11T10:42

общество

москва

сергей собянин

день города москвы

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города."Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей, — говорится в записи в блоге на сайте чиновника.Он предложил вспомнить ветеранов, отцов и дедов, а также сказать спасибо тем, кто рядом.Мэр также заметил, что москвичам не все нравится, это "естественно и правильно." Политик призвал подумать, какой должна стать столица и что для этого нужно сделать.Считается, что Москва основана в 1147 году. Городу исполнилось 874 года. Масштабных праздничных мероприятий не будет из-за эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210908/parki-1749258973.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, день города москвы