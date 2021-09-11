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Собянин поздравил москвичей с Днем города
Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:53
2021-09-11T10:42
общество
москва
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города."Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей, — говорится в записи в блоге на сайте чиновника.Он предложил вспомнить ветеранов, отцов и дедов, а также сказать спасибо тем, кто рядом.Мэр также заметил, что москвичам не все нравится, это "естественно и правильно." Политик призвал подумать, какой должна стать столица и что для этого нужно сделать.Считается, что Москва основана в 1147 году. Городу исполнилось 874 года. Масштабных праздничных мероприятий не будет из-за эпидемиологической обстановки.
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общество, москва, сергей собянин, день города москвы
09:53 11.09.2021 (обновлено: 10:42 11.09.2021)
 
Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Собянин поздравил москвичей с Днем города

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города.
"Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей, — говорится в записи в блоге на сайте чиновника.
Он предложил вспомнить ветеранов, отцов и дедов, а также сказать спасибо тем, кто рядом.
"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения", — добавил Собянин.
Мэр также заметил, что москвичам не все нравится, это "естественно и правильно." Политик призвал подумать, какой должна стать столица и что для этого нужно сделать.
Считается, что Москва основана в 1147 году. Городу исполнилось 874 года. Масштабных праздничных мероприятий не будет из-за эпидемиологической обстановки.
Праздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 21:35Туризм
В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки
 
ОбществоМоскваСергей СобянинДень города Москвы
 
 
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