Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро

Мэр Москвы Собянин: до конца года число открытых новых станций метро достигнет ста
Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.
Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.
Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".
В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем
В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем
В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.
В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.
Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".
Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".
Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.
Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.
Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.
Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".
В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем
В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.
Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".
Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.