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Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро
Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро
До конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:45
2021-09-11T12:09
общество
владимир путин
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится ещё 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время ", - сказал Собянин.Он добавил, что в следующем году надеется ввести в начале 2023 года оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро, наиболее сложную."Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире, больше нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект",- сказал Собянин.
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общество, владимир путин, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
11:45 11.09.2021 (обновлено: 12:09 11.09.2021)
 
Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро

Мэр Москвы Собянин: до конца года число открытых новых станций метро достигнет ста

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится ещё 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время ", - сказал Собянин.
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Он добавил, что в следующем году надеется ввести в начале 2023 года оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро, наиболее сложную.
"Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире, больше нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект",- сказал Собянин.
Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
1 из 8

Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".

Протоиерей Андрей Ткачёв и заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова на церемонии запуска тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
2 из 8

Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем

В вагоне тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
3 из 8

В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.

Телеоператор на запуске тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
4 из 8

В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

В вагоне тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
5 из 8

Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
6 из 8

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
7 из 8

Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
8 из 8

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоВладимир ПутинСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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