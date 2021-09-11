https://ria.ru/20210911/metropoliten-1749644567.html

Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро

Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро

До конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:45

2021-09-11T11:45

2021-09-11T12:09

общество

владимир путин

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится ещё 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время ", - сказал Собянин.Он добавил, что в следующем году надеется ввести в начале 2023 года оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро, наиболее сложную."Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире, больше нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект",- сказал Собянин.

https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)