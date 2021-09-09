https://ria.ru/20210909/nevskiy-1749363449.html

Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро

Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро - РИА Новости, 09.09.2021

Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро

В московской подземке начал ходить поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Тематический состав — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:55

2021-09-09T15:55

2021-09-09T15:57

фото

московский метрополитен

москва

александр невский

метро

общественный транспорт

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В московской подземке начал ходить поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Тематический состав — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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