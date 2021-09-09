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Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро
Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро - РИА Новости, 09.09.2021
Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро
В московской подземке начал ходить поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Тематический состав — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:55
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фото
московский метрополитен
москва
александр невский
метро
общественный транспорт
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В московской подземке начал ходить поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Тематический состав — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, московский метрополитен, москва, александр невский, метро, общественный транспорт
15:55 09.09.2021 (обновлено: 15:57 09.09.2021)
 

Поездка с Невским: в Москве запустили новый поезд метро

Читать ria.ru в
В московской подземке начал ходить поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Тематический состав — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
1 из 8

Проект, приуроченный к Году Александра Невского, реализовали Фонд гуманитарных проектов в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".

Протоиерей Андрей Ткачёв и заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова на церемонии запуска тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
2 из 8

Поезд оформлен в двух стилях — "лето" и "зима".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем

В вагоне тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
3 из 8

В оформлении вагонов состава отражены исторические подвиги, совершенные полководцем

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.

Телеоператор на запуске тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
4 из 8

В одном из "летних" вагонов — рассказ о Невской битве, в другом — об основных вехах в жизни князя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

В вагоне тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
5 из 8

Оформление одного из вагонов посвящено фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
6 из 8

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
7 из 8

Вагон "Ледовое побоище", главной темой которого стало сражение на льду Чудского озера, выполнен в зимних тонах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

Запуск тематического поезда, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
8 из 8

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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ФотоМосковский метрополитенМоскваАлександр НевскийМетроОбщественный транспорт
 
 
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