https://ria.ru/20210911/metro-1749677414.html
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково" - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"
Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:49
2021-09-11T16:49
2021-09-11T16:49
общество
московский метрополитен
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 сен – РИА Недвижимость. Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина."Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал Собянин.Согласно справке пресс-службы мэрии, участок длиной 6,6 километра в западной части города включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".Собянин добавил, что в ближайшее время предстоит запустить юго-западный и западный участки БКЛ - от "Мневников" до "Каховки"."Значительная часть участков БКЛ должна заработать одновременно, поэтому необходимо провести технические пуски, подготовиться, провести пусконаладочные работы. Таким образом две трети БКЛ будет построено в этом году и в конце следующего - начале 2023 замкнем кольцо", - добавил мэр.В релизе отмечается, что станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".
https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749644869.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"
Мэр Москвы Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро от "Мневников" до "Давыдково"
МОСКВА, 11 сен – РИА Недвижимость.
Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина
.
"Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал Собянин.
Согласно справке пресс-службы мэрии, участок длиной 6,6 километра в западной части города включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".
Собянин добавил, что в ближайшее время предстоит запустить юго-западный и западный участки БКЛ - от "Мневников" до "Каховки".
"Значительная часть участков БКЛ должна заработать одновременно, поэтому необходимо провести технические пуски, подготовиться, провести пусконаладочные работы. Таким образом две трети БКЛ будет построено в этом году и в конце следующего - начале 2023 замкнем кольцо", - добавил мэр.
В релизе отмечается, что станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена
единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".