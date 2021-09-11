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Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково" - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"
Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:49
2021-09-11T16:49
общество
московский метрополитен
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 сен – РИА Недвижимость. Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина."Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал Собянин.Согласно справке пресс-службы мэрии, участок длиной 6,6 километра в западной части города включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".Собянин добавил, что в ближайшее время предстоит запустить юго-западный и западный участки БКЛ - от "Мневников" до "Каховки"."Значительная часть участков БКЛ должна заработать одновременно, поэтому необходимо провести технические пуски, подготовиться, провести пусконаладочные работы. Таким образом две трети БКЛ будет построено в этом году и в конце следующего - начале 2023 замкнем кольцо", - добавил мэр.В релизе отмечается, что станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".
https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749644869.html
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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
16:49 11.09.2021
 
Собянин провел технический пуск участка метро от "Мневников" до "Давыдково"

Мэр Москвы Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро от "Мневников" до "Давыдково"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен – РИА Недвижимость. Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" состоялся в субботу при участии мэра Москвы Сергея Собянина.
"Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал Собянин.
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Согласно справке пресс-службы мэрии, участок длиной 6,6 километра в западной части города включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".
Собянин добавил, что в ближайшее время предстоит запустить юго-западный и западный участки БКЛ - от "Мневников" до "Каховки".
"Значительная часть участков БКЛ должна заработать одновременно, поэтому необходимо провести технические пуски, подготовиться, провести пусконаладочные работы. Таким образом две трети БКЛ будет построено в этом году и в конце следующего - начале 2023 замкнем кольцо", - добавил мэр.
В релизе отмечается, что станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".
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