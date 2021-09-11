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https://ria.ru/20210911/merkel-1749678057.html
Германия поддерживает "Северный поток — 2", заявила Меркель
Германия поддерживает "Северный поток — 2", заявила Меркель - РИА Новости, 11.09.2021
Германия поддерживает "Северный поток — 2", заявила Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает "Северный поток — 2", но "нужны гарантии" в соответствии законам в ЕС и о продлении договора о... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:56
2021-09-11T16:56
экономика
варшава
ангела меркель
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
балтийское море
северный поток — 2
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает "Северный поток — 2", но "нужны гарантии" в соответствии законам в ЕС и о продлении договора о газовом транзите с Украиной после 2024 года."Я сказала (на переговорах в Варшаве - ред), что мы поддерживаем "Северный поток — 2", но нам нужны гарантии... Германо-американское соглашение (по "Северному потоку — 2" - ред.) является такой гарантией, энергетический пакет на внутреннем рынке (ЕС) является такими гарантиями, необходимость сертификации в качестве независимого оператора (для оператора Nord Stream 2 AG) является гарантией", - заявила Меркель, отвечая на брифинге в Варшаве на вопрос польской прессы о том, как не допустить использования "Северного потока — 2" в качестве "гибридного оружия"."Я понимаю озабоченности Украины, говорила с президентом (Украины Владимиром) Зеленским об этом. Для этого (переговоров о продлении транзитного договора между Россией и Украиной после 2024 года - ред.) мы назначили специального представителя, для участия в этих обсуждениях. Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия. Речь идет не только о немецких предприятиях, но и... о французских, итальянских", - отметила канцлер, указав, что именно в этой связи следует рассматривать участие Еврокомиссии в процессе сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора."С Россией существовали отношения в сфере энергетики... даже во времена холодной войны. Но обязательства о транзите газа через Украину, сейчас это происходит до 2024 года,... должны, с моей точки зрения, быть сделаны", - добавила Меркель."Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210911/merkel-1749677767.html
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экономика, варшава, ангела меркель, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, uniper, россия
16:56 11.09.2021
 
Германия поддерживает "Северный поток — 2", заявила Меркель

Канцлер Меркель: Германия поддерживает "Северный поток — 2", но "нужны гарантии"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает "Северный поток — 2", но "нужны гарантии" в соответствии законам в ЕС и о продлении договора о газовом транзите с Украиной после 2024 года.
"Я сказала (на переговорах в Варшаве - ред), что мы поддерживаем "Северный поток — 2", но нам нужны гарантии... Германо-американское соглашение (по "Северному потоку — 2" - ред.) является такой гарантией, энергетический пакет на внутреннем рынке (ЕС) является такими гарантиями, необходимость сертификации в качестве независимого оператора (для оператора Nord Stream 2 AG) является гарантией", - заявила Меркель, отвечая на брифинге в Варшаве на вопрос польской прессы о том, как не допустить использования "Северного потока — 2" в качестве "гибридного оружия".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 16:53
Меркель заявила о цели сохранить украинский транзит газа
"Я понимаю озабоченности Украины, говорила с президентом (Украины Владимиром) Зеленским об этом. Для этого (переговоров о продлении транзитного договора между Россией и Украиной после 2024 года - ред.) мы назначили специального представителя, для участия в этих обсуждениях. Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия. Речь идет не только о немецких предприятиях, но и... о французских, итальянских", - отметила канцлер, указав, что именно в этой связи следует рассматривать участие Еврокомиссии в процессе сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора.
"С Россией существовали отношения в сфере энергетики... даже во времена холодной войны. Но обязательства о транзите газа через Украину, сейчас это происходит до 2024 года,... должны, с моей точки зрения, быть сделаны", - добавила Меркель.
"Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 16:29
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
 
ЭкономикаВаршаваАнгела МеркельЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерБалтийское мореСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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