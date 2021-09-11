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Религия
https://ria.ru/20210911/memorial-1749684181.html
Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере - РИА Новости, 11.09.2021
Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:53
2021-09-11T22:06
псковская область
владимир путин
александр невский
михаил ведерников
религия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".Чин освящения мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.Позже состоится рабочая встреча Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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псковская область, владимир путин, александр невский, михаил ведерников
17:53 11.09.2021 (обновлено: 22:06 11.09.2021)
 
Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Президент Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".
Чин освящения мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.
Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.
Позже состоится рабочая встреча Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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