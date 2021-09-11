https://ria.ru/20210911/memorial-1749684181.html

Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере - РИА Новости, 11.09.2021

Путин приехал на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:53

2021-09-11T17:53

2021-09-11T22:06

псковская область

владимир путин

александр невский

михаил ведерников

религия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".Чин освящения мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.Позже состоится рабочая встреча Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html

псковская область

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псковская область, владимир путин, александр невский, михаил ведерников