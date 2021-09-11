https://ria.ru/20210911/medvedev-1749632276.html

США фактически признали крах своей стратегии, заявил Медведев

США фактически признали крах своей стратегии, заявил Медведев - РИА Новости, 11.09.2021

США фактически признали крах своей стратегии, заявил Медведев

США своим уходом из Афганистана открыто признали крах стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия, считает зампредседателя... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:20

2021-09-11T09:20

2021-09-11T13:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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джо байден

нато

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. США своим уходом из Афганистана открыто признали крах стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В статье, опубликованной на сайте "Газета.ру", он заметил, что "пытаясь спасти свою репутацию и авторитет НАТО в целом, американская администрация отказалась смириться с поражением. Вместо этого, по утверждению Медведева, Белый дом стал использовать формулировку "нас не выгоняют, мы сами уходим"."Однако президент Джо Байден все же отметил, что вывод войск означает не только прекращение афганской кампании — речь идет о конце эры "крупных военных операций по перекройке других стран". Его слова, по сути, означают открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия", — считает зампред Совбеза.По его словам, где бы американцы ни пытались строить новую государственность, они всегда оставляли после себя проблемы. В то же время сейчас ситуация требует "глубоко продуманных, взвешенных политических шагов"."Россия, безусловно, заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества", — подчеркнул он.Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября боевики заявили, что под их контроль перешел последний очаг сопротивления — провинция Панджшер. Уже сформировано временное правительство, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748536090.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/putin-1749384905.html

сша

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), оон, талибан, джо байден, нато, дмитрий медведев, россия, мохаммад хасан ахунд